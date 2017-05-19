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Екатеринбург

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Публикации за 19.05.17

Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошел третий благотворительный «Матч звезд». В отличие от первых двух он собрал почти полные трибуны – помимо чиновников и звезд шоу-бизнеса болельщики увидели легендарных игроков Дениса Зарипова и Николая Хабибулина. Не обошлось без драки, а закончилось все концертом. Подробности в фоторепортаже .

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

В этом году «Матч звезд» прошел в формате турнира. Играли четыре команды – «Олимп», «Комар», а также сборные правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Сначала на лед вышли региональные чиновники против звезд кино и эстрады.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

В команде «Комар» (расшифровывается как «Команда артистов») на лед вышли братья Крестовские, более известные как «Uma 2rman», квнщик Андрей Буковский, актеры сериала «Молодежка».

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

В числе представителей свердловского белого дома играли губернатор Евгений Куйвашев, вице-губернатор Александр Высокинский, глава свердловских единороссов Виктор Шептий, министр спорта Леонид Рапопорт, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

В качестве тренера выступил член Общественной палаты Валерий Черкашин.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

Первый матч вечера прошел в довольно спокойном режим, победу одержали артисты.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

Куда более напряженной вышла вторая игра вечера – на льду встречались команда «Олимп» и сборная мэрии.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

За первую выступали олимпийцы и актеры шоу «Уральские пельмени» во главе с биатлонистом Антоном Шипулиным, за вторую – чиновники мэрии, капитаном стал вице-мэр Сергей Тушин.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

Настоящей сенсацией стало появление на арене четырехкратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова – он сыграл за команду «Олимп».

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

Правда, наличие столь звездного игрока в составе команды не помогло олимпийцам и «пельменям». Они проиграли в классе екатеринбургским чиновникам, которые одержали победу со счетом 4:3. Игра была настолько напряженной, что не обошлось без драки – небольшую травму в ней получил Антон Шипулин.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

В обоих матчах чувствовалась поддержка трибун. Так, за чиновников мэрии болела ложа сити-менеджра Александра Якоба, к которому присоединились его замы Алексей Кожемяко и Евгений Архипов, глава горизбиркома Илья Захаров, вице-спикер ЕГД Виктор Тестов, вице-премьер области Сергей Швиндт, глава Ленинского района города и экс-министр экономики региона Дмитрий Ноженко.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

В ложе напротив болели за своих глава областного минздрава Игорь Трофимов, советник губернатора области Вячеслав Потехин.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

Позже к ним присоединился глава минспорта Леонид Рапопорт. В отдельной ложе за игрой наблюдал руководитель департамента по госжилстройнадзору Алексей Россолов. Из-подо льда за матчами следил легендарный вратарь Николай Хабибулин, экс-защитник «Ванкувера» Никита Трямкин и другие.

Закончился вечер концертом группы «Uma 2rman», которой выделили место на постаменте, где обычно выступают чирлидеры.

Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)
Новый День: Матч звезд-2017 в Екатеринбурге: Зарипов, Хабибулин и все-все-все (ФОТО)

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Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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