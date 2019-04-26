В Екатеринбурге отменили традиционный благотворительный «Матч звезд»

В этом году в Екатеринбурге не будет проходить традиционный благотворительный хоккейный «Матч звезд», в котором раньше принимали участие политики, чиновники, артисты и спортсмены. Отмена связана с тем, что матчем некогда заниматься биатлонисту Антону Шипулину.

«Во-первых, Антон Шипулин сейчас много времени проводит на мероприятиях, в том числе и благотворительных, связанных с своей предвыборной компанией. Во-вторых, найти партнера на такие мероприятия непросто. Деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы. Поэтому мы всегда открыты для диалога! Если есть компании, которые готовы нас поддержать в Екатеринбурге, Челябинске, мы всегда готовы командой «Олимп» и «Комар» участвовать в благотворительных матчах», – написал в своем инстаграме шоумен Сергей Исаев (орфография и пунктуация авторские).

Екатеринбург, Елена Сычева

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