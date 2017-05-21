Хорошая погода и тяга к прекрасному выманили тысячи екатеринбуржцев в музеи (ФОТО) / Как прошла «Ночь музеев»-2017

Публикации за 21.05.17

Прошедшая накануне в Екатеринбурге «Ночь музеев» стала по ощущениям одной из самых массовых за последние годы. Почти на всех площадках были огромные очереди, а в центре города образовались заторы из гуляющих людей. NDNews.ru побывал на разных площадках и делится с вами фотографиями – как это было.

Официальных итогов организаторы «Ночи музеев» еще не подводили, но по впечатлениям участников, в этом году на всех площадках – а их было 111 в Екатеринбурге – было намного больше народу, чем все предыдущие годы. Возможно, поспособствовала погода: вчера в городе было почти лето и многие просто поехали гулять в центр, а попутно посетили музеи и театры.

Очереди были почти везде: начиная от инфоцентра, где раздавали бесплатные программки и карты города, заканчивая самыми отдаленными музеями. Где-то организаторы умело справлялись с проблемами. Например, перед входом в «Коляда-театр», куда пришло несколько сотен человек, очередь развлекали актеры и сам Николай Коляда, таким образом, представление незапланированно начиналось еще на улице.

На других площадках с организацией было чуть хуже. Так, посетители Ельцин-центра жаловались, что их гоняли из одной очереди в другую, и в итоге экскурсий пришлось ждать около часа. С традиционной проблемой нехватки туалетов столкнулись гуляющие в центре. Посетители открытых площадок, оккупировали, в том числе «Макдак». Где сформировались огромные очереди.

NDNews.ru подготовил подборку фото с разных площадок Екатеринбурга и предлагаем вам посмотреть – как прошла «Ночь музеев».

В центре Екатеринбурга на козырьке Музея изобразительных искусств прошел уже традиционный фестиваль Rock Museum. Между походами по музейным площадкам можно было потанцевать под зажигательный рок-н-ролл и блюз.

Немного разочаровала площадка, которая была заявлена как «Огни биеннале». В программе указывалось, что зрители впервые познакомятся с заброшенным Приборостроительным заводом, где в сентябре пройдет сама биеннале. Но по факту все шоу устроили на фасаде. В память о биеннале-2015, на которой окна гостиницы «Исеть» расцвечивали разными цветами, художники вновь устроили световое шоу: окна завода «танцевали» под диджейский сет. Но зрители надеялись, что хотя бы заявленный танцевальный перфоманс пройдет на заводе. И он действительно прошел внутри здания. Но гостям «Ночи музеев» показали лишь видео.

Полной неожиданностью стал наплыв гостей для организаторов «Ночи музеев» в Центре современной драматургии («Коляда-театр»). Как рассказал режиссер ЦСД Антон Бутаков, одновременно в здании театра находилось около 200 человек (только гостей), на что изначально артисты никак не рассчитывали. Но все происходило очень весело. Театралы предложили окунуться с головой в 90-е и устроили экскурсии по подвалам бывшего кинотеатра «Искра», где были казино, покойники и негры. Наверху крутили «Криминальное чтиво» (а юные солдаты устраивали шоу в кинозале), шла дискотека под хиты из прошлого, торговали «Гербалайфом» от всех бед и болезней, а «мент» торговал запрещенными товарами (при этом настоящий полицейский, который охранял театр, кажется, был в шоке от происходящего).

В музее трамвайно-троллейбусного депо тоже были очереди, но организаторы умело выходили из ситуации, претензий ни у кого не осталось. «Но трамвайчиков мало», – единственное, на что жалуются посетители.

Народ был и на удаленных площадках – в музее военной техники УГМК в Верхней Пышме поток посетителей не прекращался до поздней ночи. Экскурсоводы, одетые в гимнастерки, проводили гостей по всем трем этажам музея. Техника, размещенная на улице, была подсвечена, так что посетители охотно разглядывали экспонаты и фотографировались в том числе и на открытой площадке.

Наплыв гостей пережила и еще одна удаленная от Екатеринбурга площадка – музей-шахта «Русское золото» в Березовском и это доставило немало сложностей. В музее должны были проходить экскурсии в шахту золотодобычи. И они проходили. Но вместо 5-6 человек, которые бы нормально вмещались в ограниченные пространства, в шахту спускали одновременно человек 50, передает корреспондент NDNews.ru. задним рядам не было ничего видно и слышно. Кроме того, очень хромала организация: сотрудники музея были не в курсе, где и что проходит, время экскурсий не совпадало с тем, что заявлено на сайте. Единственный плюс, который указывают посетители, – работа музея «над землей». Там можно было выковать что-то с кузнецом, посмотреть интересные вещи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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