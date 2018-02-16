Темой «Ночи музеев» станет 295-летие Екатеринбурга

В Екатеринбурге объявлен старт приема заявок на участие в проекте «Ночь музеев», который в этом году пройдет с 19 на 20 мая. Темой станет 295-летие Екатеринбурга – юбилею будут посвящены главные мероприятия акции.

Как рассказали в управлении культуры администрации Екатеринбурга, 2018 год в Европе объявлен Годом культурного наследия, а в Екатеринбурге главной темой «Ночи музеев в Екатеринбурге» на этот раз станет 295-летний юбилей города. Дню рождения будут посвящены программы участников и специальные мероприятия оргкомитета.

«В частности, в рамках «Ночи музеев – 2018» в нашем городе будет создан главный тематический маршрут – «Музейная миля», который объединит классические центральные музеи, находящиеся в пешей доступности», – сообщили в управлении культуры.

Также сегодня открыт прием заявок на участие в «Ночи музеев», которая пройдет с 19 на 20 мая. Присоединиться к проекту могут все заинтересованные площадки музейной направленности. Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте до 10 марта. Традиционное требование для потенциальных участников – соответствие международным принципам проекта: открытости и доступности музея, комфортности музейного пространства, продвижению музейного предмета.

Напомним, «Ночь музеев» будет проходить в Екатеринбурге в двенадцатый раз. В прошлом году в акции участвовали 115 площадок, которые посетили более 135 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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