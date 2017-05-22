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Екатеринбург

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Публикации за 22.05.17

Абсолютный рекорд: на Ночь музеев в Екатеринбурге пришли 135 тысяч человек (ФОТО)

Абсолютный рекорд: на Ночь музеев в Екатеринбурге пришли 135 тысяч человек (ФОТО)

Участниками Ночи музеев в Екатеринбурге в этом году стали более 135 тысяч человек, сообщили сегодня организаторы. Тем самым акция побила прошлогодний рекорд – когда в музеи пришло 120 тысяч гостей.

Новый День: Абсолютный рекорд: на Ночь музеев в Екатеринбурге пришли 135 тысяч человек (ФОТО)

«В нынешнем году Ночь музеев объединила 111 площадок и 96 учреждений по всему городу. Основная программа началась в 19:00 и продлилась до 02:00 21 мая. Для удобства посетителей в этом году им вновь был предложен «единый билет», который за 300 рублей дает возможность посетить пять площадок из специального списка на выбор. Всего Ночь музеев посетили более 135 тысяч человек», – сообщает пресс-служба мэрии.

Новый День: Абсолютный рекорд: на Ночь музеев в Екатеринбурге пришли 135 тысяч человек (ФОТО)

В прошлом году организаторы заявляли, что Ночь музеев в Екатеринбурге поставила рекорд – в ней . Таким образом, в этом году рекорд был побит.

Напомним, Ночь музеев прошла в эти выходные. В Екатеринбурге стояла почти летняя погода, и многие просто поехали гулять в центр, а попутно посетили музеи и театры. Очереди были почти везде: начиная от инфоцентра, где раздавали бесплатные программки и карты города, заканчивая самыми отдаленными музеями. Где-то организаторы умело справлялись с проблемами. Например, перед входом в «Коляда-театр», куда пришло несколько сотен человек, очередь развлекали актеры и сам Николай Коляда, таким образом, представление начиналось еще на улице.

Новый День: Абсолютный рекорд: на Ночь музеев в Екатеринбурге пришли 135 тысяч человек (ФОТО)

Как проходила Ночь музеев на разных площадках, можно

Новый День: Абсолютный рекорд: на Ночь музеев в Екатеринбурге пришли 135 тысяч человек (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.05.17

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