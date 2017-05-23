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Публикации за 23.05.17

Уральские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов из Индии на 16 млн рублей
Фото пресс-службы Домодедовской таможни

Уральские таможенники пресекли контрабанду бриллиантов из Индии на 16 млн рублей

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Уральской оперативной таможни вместе с коллегами из Домодедовской таможни пресекли контрабанду бриллиантов из Индии на сумму в 16 млн рублей. Драгоценные камни везли два россиянина, прибывшие транзитом через Дубай. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-службе Уральской таможни.

«Двое граждан РФ, прилетевших из Индии транзитом через Дубай, проследовали в Домодедово по зеленому коридору, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Но в ходе досмотра ручной клади у них были обнаружены 87 прозрачных камней общим весом почти 100 граммов. Стоимость камней оценена более чем в 16 млн рублей», – сказали в пресс-службе.

В таможенном ведомстве добавили, что ввезенные предметы являются бриллиантами различных форм огранки: круглая, «принцесса», «овал», «триллиант», «сердце» весом от 0,5 до 33 карат.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»). Установлено, что данный факт является не единичным. Обнаружены еще несколько десятков упаковок с бриллиантами общим весом 718 граммов.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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