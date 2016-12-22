В Домодедово задержан турист из Дубая с бриллиантом на 10 млн рублей (ФОТО)

Публикации за 22.12.16

Сотрудники Домодедовской таможни перекрыли канал незаконной перевозки драгоценных камней. Как сообщила пресс-служба ведомства, задержан гражданин России, который вез на себе из Дубая два камня стоимостью более 12 млн рублей.

При досмотре багажа пассажира среди личных вещей находились ювелирные изделия. Пассажир с готовностью предъявил чеки на украшения и утверждал, что больше никаких дорогостоящих изделий при себе не имеет.

Между тем после личного досмотра пассажира у него на шее была обнаружена цепочка с двумя кулонами, которые выполнены из тонкой оправы со вставками из крупных камней. «Документов, подтверждающих стоимость данных ювелирных изделий, мужчина при себе не имел. Причину сокрытия объяснить не смог», – говорится в сообщении пресс-службы ФТС.

После экспертизы выяснилось, что ограненные вставки, из которых выполнены кулоны, являются бриллиантом высокой чистоты весом 4,62 карата и розовым сапфиром весом 8,31 карата. Стоимость камней на внутреннем рынке достигает более 10 млн рублей для бриллианта и более 2 млн рублей для сапфира.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей», сумма которых составляет более 3 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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