Екатеринбургские депутаты попросили у Куйвашева архитектурный памятник и землю парка Маяковского

Публикации за 23.05.17

Екатеринбургские депутаты сегодня приняли сразу два обращения к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой передать областную собственность городу. Речь идет об архитектурном памятнике «Дом доктора Сяно», в котором располагается детская художественная школа, и о земельном участке под парком имени Маяковского.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в профильных комиссиях думы данные письма вызвали бурные дискуссии, но сегодня собравшиеся быстро проголосовали за них. Напомним, депутаты просят передать в муниципальную собственность деревянный Дом Сяно, чтобы снизить финансовые траты детской художественной школы, занимающей первый этаж. Кроме того, в здании еще располагаются областное управление по охране памятников на втором этаже и секс-шоп в подвале. Избавиться от последнего арендатора руководство школы не может, так как не имеет на это прав. Перед голосованием мэр города Евгений Ройзман заявил, что следующим таким объектом может стать Дворец пионеров – мэрия платит «сумасшедшие деньги» за аренду.

Также депутаты утвердили письмо Куйвашеву с предложением передать земельный участок, на котором находится ЦПКиО, в муниципальную собственность, и снять с парка статус особо охраняемой природной территории. Ранее директор парка и депутат гордумы Роман Шадрин рассказал коллегам, что поскольку муниципальное предприятие ЦПКиО арендует землю у области, оно не имеет права возводить капитальные постройки, а это мешает привлекать инвесторов в парк.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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