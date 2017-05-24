Чиновники мэрии Екатеринбурга отчитались о доходах: самый богатый разбогател еще на 20 миллионов

Публикации за 24.05.17

Чиновники администрации Екатеринбурга раскрыли свои доходы за прошлый год. Практически все задекларировали довольно скромные суммы в два-три миллиона. Но один из чиновников признался в доходе в десятки миллионов.

Александр Якоб по сравнению с прошлым годом стал богаче почти на полмиллиона: он заработал 3 млн 190 тысяч рублей, а ранее декларировал 2,8 млн. Из имущества у него по-прежнему земельный участок, жилой дом площадью 273,1 «квадратов» и Lexus RX450H. Его супруга заработала скромные 678 тысяч рублей.

Богаче Якоба оказались два его зама. Как и год назад, самый весомый доход оказался у Алексея Белышева, замглавы по вопросам капитального строительства. Он задекларировал 33 млн 567 тысяч, его супруга заработала более 5,5 млн рублей. У чиновника в собственности 21 земельный участок, еще одним он владеет в долевке, свой земельный участок есть у его жены, также ей принадлежат жилой дом, здание с пристроем, гараж и баня. Каждый из четы задекларировал в собственности Porsche Cayenne Diesel. В прошлом году замглавы городской администрации декларировал BMW X5. Кстати, за год и без того не бедный Белышев разбогател на 20 миллионов, годом ранее он указывал 13,5 млн рублей дохода.

Вадим Дударенко, занимающийся вопросами организации управления, тоже заработал больше Якоба, правда, ненамного. Он задекларировал доход в 3,4 млн рублей. Его супруга пополнила семейный бюджет еще почти на 4 миллиона. У семьи есть грузовой автомобиль Toyota Hilux, паркинг на 1500 кв. метров, три квартиры, жилой дом и земельный участок. У жены чиновника в пользовании находится лесной участок.

Алексей Кожемяко, первый замглавы администрации, задекларировал 2,5 млн рублей, грузовик, прицеп, мотовездеход, снегоход, земельный участок, дом, квартиру, гаражный бокс, два нежилых помещения и «сооружение коммуникационное». Его жена владеет двумя гаражными боксами, двумя «Фольксвагенами», но в семейный бюджет ни копейки за год не внесла.

Замглавы администрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко заработал чуть более 2 млн, супруга его дохода не имеет. У четы на двоих два земельных участка, квартиры, машиноместо, дом и Mitsubishi Lancer. Главный по соцвопросам, Михаил Матвеев, задекларировал около 2,2 млн рублей, у него есть Toyota Land Cruiser 120, квартира и бокс в гараже в собственности, квартира с земельным участком в пользовании. Его супруга с доходом около полумиллиона владеет только квартирой

Зам по стратегическому планированию Андрей Корюков заработал 1,7 млн рублей, у него есть Subaru Forester, пара садовых участков, три квартиры (из них две в долевке с женой) и гаражный бокс. Его жена заработала чуть более 600 тысяч и кроме бокса и уже указанных квартир ничего не имеет. Сергей Тушин, замглавы администрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, обозначил в декларации доход в 2,5 миллиона, его жена заработала чуть более 1,1 млн, дети семейный бюджет не пополнили. В собственности у семьи есть квартира, дом, земельный участок и садовый участок, два автомобиля – Volvo XC 90 и Lexus RX 350 – записаны на супругу. Владимир Боликов, занимающийся вопросами по потребительскому рынку, заработал за прошлый год 2 млн 117 тысяч рублей, доход его жены не дотянул и до 300 тысяч. Из имущества у четы – квартира, записанная на мужа, его автомобиль Mercedes-Benz E400 4 Matic, жена владеет Audi А-4.

Председатель комитета по экологии и природопользованию Егор Свалов заработал чуть более миллиона, жена – около 1,3 млн. В семье есть двое детей, они не зарабатывают. Из имущества у Сваловых один автомобиль Hyundai IX35 и одна квартира. Председатель комитета по строительству Николай Сметанин при доходе чуть более 1,1 млн среди имущества указал только квартиру, куда вписаны двое детей и жена. Она заработала буквально на 100 тысяч больше мужа.

Тамара Благодаткова, председатель комитета по благоустройству, заработала 1,9 млн. Супруга у нее нет, зато есть две квартиры и Volkswagen Passat. Другая известная женщина-чиновник, Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования, заработала 1,9 млн рублей, около миллиона задекларировал ее муж. У них есть три квартиры, земельный участок и три авто: бывшая директор гимназии имеет Skoda SuperB, ее супруг владелец Jeep Grand Cherokee Limited и Ford Fiesta. Госпожа Ярошевская, главная по культуре, заработала 1,6 млн рублей. Ее супруг задекларировал доход чуть более 3 млн. Их ребенок ничего не заработал. У семьи есть три квартиры, дом, земельный участок и гараж. Из транспорта – только Mercedes-Benz GL350, принадлежащий главе семьи.

Добавим, по сравнению с прошлым годом многие из чиновников, в том числе Тушин, Якоб, Белышев, заработали больше. Между тем, вчера глава города Ройзман рассказал, что в мэрии не индексировались зарплаты с 2012 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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