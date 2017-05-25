Улицу Репина закроют сегодня в 22:00, транспорт не будет ходить до 6 июня

Публикации за 25.05.17

В мэрии Екатеринбурга определились с новыми сроками закрытия движения по улице Репина возле Центрального стадиона: участок от Малышева до Крауля перероют сегодня в 22:00 и откроют только 6 июня. Общественный транспорт пустят в объезд, троллейбусам сократят маршрут, а трамваи не будут ходить с завтрашнего дня.

Напомним, улицу Репина должны были закрыть сегодня утром, поэтому многие жители ВИЗа заранее выехали на работу, ожидая больших пробок на объездных дорогах. Но сроки перекрытия внезапно сдвинули.

Как только что сообщили NDNews.ru в мэрии Екатеринбурга, участок от Малышева до Крауля перекроют сегодня в 22:00. Добавим, что дорожники представили новую схему движения на время закрытия улицы. Для оптимизации транспортной ситуации на этот период изменены режимы работы светофоров на Кирова – Токарей, Крауля – Токарей, Мельникова – Крауля, Посадская – Репина – Мельникова и многих других перекрестках.

Дорожные службы организуют одностороннее движение транспорта по улицам:

Мельникова, по направлению от Крауля до Репина;

Посадской, по направлению от Репина до Гурзуфской;

Радищева, по направлению от Гурзуфской до Московской;

ВИЗ-бульвару, по направлению от Соединительной до Крылова.

Изменяются схемы движения семи автобусных маршрутов: № 21, № 24, № 25, № 28, № 61, № 85, № 95. Посмотреть как поедет ваш автобус, можно на сайте МОАП. Как будут ездить маршрутки, не уточняется. Но вероятнее всего, до центра они будут добираться по Гурзуфской – Посадской – Московской, а далее по Ленина или Малышева.

Подробнее про новые схемы можно посомтреть здесь

Троллейбусы с 25 мая по 5 июня будут доезжать только до перекрестка улиц Репина и Малышева вместо конечных станций «Посадская» и «Крауля». Изменения коснутся маршрутов № 3 «Коммунистическая – Посадская», № 7 «Академическая – Посадская» и № 17 «Площадь 1-й Пятилетки – Крауля».

Подробнее про новые схемы можно посомтреть здесь

Трамваи не будут ходить на участке от станции «ВИЗ» до «Волгоградской» с 26 мая (с 18:00) по 9 июня (до 16:00), а также с 10 по 15 июня (ежедневно с 09:00 до 16:00). Подробнее про новые схемы можно посомтреть здесь

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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