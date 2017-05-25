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Екатеринбург

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Публикации за 25.05.17

Улицу Репина закроют сегодня в 22:00, транспорт не будет ходить до 6 июня

Улицу Репина закроют сегодня в 22:00, транспорт не будет ходить до 6 июня

В мэрии Екатеринбурга определились с новыми сроками закрытия движения по улице Репина возле Центрального стадиона: участок от Малышева до Крауля перероют сегодня в 22:00 и откроют только 6 июня. Общественный транспорт пустят в объезд, троллейбусам сократят маршрут, а трамваи не будут ходить с завтрашнего дня.

Напомним, улицу Репина должны были закрыть сегодня утром, поэтому многие жители ВИЗа заранее выехали на работу, ожидая больших пробок на объездных дорогах. Но .

Как только что сообщили NDNews.ru в мэрии Екатеринбурга, участок от Малышева до Крауля перекроют сегодня в 22:00. Добавим, что дорожники представили новую схему движения на время закрытия улицы. Для оптимизации транспортной ситуации на этот период изменены режимы работы светофоров на Кирова – Токарей, Крауля – Токарей, Мельникова – Крауля, Посадская – Репина – Мельникова и многих других перекрестках.

Дорожные службы организуют одностороннее движение транспорта по улицам:

  • Мельникова, по направлению от Крауля до Репина;
  • Посадской, по направлению от Репина до Гурзуфской;
  • Радищева, по направлению от Гурзуфской до Московской;
  • ВИЗ-бульвару, по направлению от Соединительной до Крылова.

Изменяются схемы движения семи автобусных маршрутов: № 21, № 24, № 25, № 28, № 61, № 85, № 95. Посмотреть как поедет ваш автобус, можно на сайте МОАП. Как будут ездить маршрутки, не уточняется. Но вероятнее всего, до центра они будут добираться по Гурзуфской – Посадской – Московской, а далее по Ленина или Малышева.

Подробнее про новые схемы можно посомтреть

Троллейбусы с 25 мая по 5 июня будут доезжать только до перекрестка улиц Репина и Малышева вместо конечных станций «Посадская» и «Крауля». Изменения коснутся маршрутов № 3 «Коммунистическая – Посадская», № 7 «Академическая – Посадская» и № 17 «Площадь 1-й Пятилетки – Крауля».

Подробнее про новые схемы можно посомтреть

Трамваи не будут ходить на участке от станции «ВИЗ» до «Волгоградской» с 26 мая (с 18:00) по 9 июня (до 16:00), а также с 10 по 15 июня (ежедневно с 09:00 до 16:00). Подробнее про новые схемы можно посомтреть

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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