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Екатеринбург

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Публикации за 25.05.17

Сроки закрытия улицы Репина перенесли, но не уточнили на сколько (ФОТО)

Сроки закрытия улицы Репина перенесли, но не уточнили на сколько (ФОТО)

Жители ВИЗа сегодня готовились к транспортному коллапсу, поскольку накануне мэрия Екатеринбурга сообщила о закрытии улицы Репина от Малышева до Крауля. Однако сегодня автомобили и общественный транспорт спокойно проехали вдоль Центрального стадиона, никаких перекрытий не было. Как рассказали NDNews.ru в мэрии города, сроки закрытия улицы Репина переносятся, о новых датах сообщат дополнительно.

Напомним, накануне мэрия Екатеринбурга сообщила о том, . В сообщении говорилось, что там не будут ходить троллейбусы, которые остановятся на Малышева – Репина, а автобусы пустят в объезд по Гурзуфской, Посадской и Московской.

Новый День: Сроки закрытия улицы Репина перенесли, но не уточнили на сколько (ФОТО)

Сегодня многие жители ВИЗа, Академического и других районов, которые въезжают в центр по Репина, выехали на работу намного раньше, ожидая огромных пробок. Но, как оказалось, Репина с утра была открыта, и все автолюбители добрались очень быстро. К 9 утра обычно забитые автомобилями улицы оказались почти пустыми. Как предполагают автолюбители на форумах, многие перестраховались и либо решили ехать на общественном транспорте, либо доехали до работы в 7-8 утра.

Новый День: Сроки закрытия улицы Репина перенесли, но не уточнили на сколько (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, общественный транспорт также не менял схему движения: автобусы и троллейбусы ехали через остановки «Институт связи» и «Центральный стадион», которые должны были временно отменить.

Новый День: Сроки закрытия улицы Репина перенесли, но не уточнили на сколько (ФОТО)

Как пояснили нашему агентству в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, данный вопрос находится на контроле ГИБДД. «Сроки закрытия переносятся. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно», – заявили в пресс-службе горадминистрации.

Будут ли закрывать Репина и менять схему движения общественного транспорта сегодня, непонятно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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