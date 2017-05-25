Сроки закрытия улицы Репина перенесли, но не уточнили на сколько (ФОТО)

Публикации за 25.05.17

Жители ВИЗа сегодня готовились к транспортному коллапсу, поскольку накануне мэрия Екатеринбурга сообщила о закрытии улицы Репина от Малышева до Крауля. Однако сегодня автомобили и общественный транспорт спокойно проехали вдоль Центрального стадиона, никаких перекрытий не было. Как рассказали NDNews.ru в мэрии города, сроки закрытия улицы Репина переносятся, о новых датах сообщат дополнительно.

Напомним, накануне мэрия Екатеринбурга сообщила о том, что с 25 мая по 6 июня будет закрыто движение по улице Репина на участке от Малышева до Крауля. В сообщении говорилось, что там не будут ходить троллейбусы, которые остановятся на Малышева – Репина, а автобусы пустят в объезд по Гурзуфской, Посадской и Московской.

Сегодня многие жители ВИЗа, Академического и других районов, которые въезжают в центр по Репина, выехали на работу намного раньше, ожидая огромных пробок. Но, как оказалось, Репина с утра была открыта, и все автолюбители добрались очень быстро. К 9 утра обычно забитые автомобилями улицы оказались почти пустыми. Как предполагают автолюбители на форумах, многие перестраховались и либо решили ехать на общественном транспорте, либо доехали до работы в 7-8 утра.

Как передает корреспондент NDNews.ru, общественный транспорт также не менял схему движения: автобусы и троллейбусы ехали через остановки «Институт связи» и «Центральный стадион», которые должны были временно отменить.

Как пояснили нашему агентству в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, данный вопрос находится на контроле ГИБДД. «Сроки закрытия переносятся. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно», – заявили в пресс-службе горадминистрации.

Будут ли закрывать Репина и менять схему движения общественного транспорта сегодня, непонятно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

На Урале опрокинулась легковушка: в больницу в состоянии комы доставили двух юношей. / 25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Чтобы настроиться на бой, брею голову», – бразильский боец Диего Брандао рассказал, как готовится к поединку с Верером Галиевым (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»