Закрытие улицы Репина перенесли на вечер пятницы

Публикации за 26.05.17

Сроки перекрытия улицы Репина в очередной раз перенесли. Движение транспорта возле Центрального стадиона будет закрыто сегодня с 22:00, по информации подрядчика дорожных работ. Однако в пресс-службе мэрии не смогли уточнить эти данные, пообещав дать подробности во второй половине дня.

Напомним, первоначально отрезок улицы Репина от Малышева до Крауля планировали закрыть 24 мая. Этот участок будет перекрыт до 7 июня. Из-за реконструкции дороги изменится схема движения автобусов по семи маршрутам – № 21, 24, 25, 28, 61, 85 и 95, при этом будут отменены остановки «Институт связи» и «Центральный стадион». Подробнее об изменениях движения транспорта здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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