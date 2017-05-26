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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

Теперь окончательно: улицу Репина вдоль Центрального стадиона перекроют со 2 по 12 июня (ФОТО)

Теперь окончательно: улицу Репина вдоль Центрального стадиона перекроют со 2 по 12 июня (ФОТО)

В Екатеринбурге в очередной раз перенесли сроки закрытия улицы Репина вдоль Центрального стадиона, на которой дорожники пытаются начать ремонт с 24 мая. Окончательно сроки согласовали в УГИБДД по Свердловской области: участок от Малышева до Крауля перекроют со 2 июня на 10 дней. К этому сроку Госавтоинспекция подготовит наиболее оптимальные пути объезда.

Напомним, с 24 мая мэрия Екатеринбурга ежедневно сообщает о том, что улица Репина будет закрыта: сначала ее пытались закрыть 24 мая, затем 25 мая, сегодня утром появилась информация, что проехать нельзя будет с сегодняшнего вечера. Все это время продолжались переговоры и согласования с Управлением ГИБДД по Свердловской области.

Окончательное решение было принято сегодня на встрече с начальником УГИБДД Юрием Деминым, на которой присутствовали представители администрации Екатеринбурга, главный подрядчик по строительству ГУДСР, представитель кампании «Синара» – главный подрядчик по строительству Центрального стадиона. Репина закроют с 2 по 12 июня.

Фото пресс-службы УГИБДД по Свердловской области
Фото пресс-службы УГИБДД по Свердловской области

«До этого пройдут подготовительные работы, чтобы максимально снизить неудобства для жителей ВИЗа и водителей, которые ездят на данном участке, – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. – Будет максимально ограничено движение большегрузного транспорта по близлежащим улицам, запрещена парковка на ул. Ключевской для увеличения пропускной способности, закончены производства работ на улицах Пирогова, Крауля, Белореченская, Посадская, Попова, Токарей, Кирова, Татищева и на других участках. Также принято решение о переносе срока закрытия на дату, максимально приближенную к открытию перекрестка Татищева – Мельникова – на 2 июня 2017 года, 22:00».

Новый День: Теперь окончательно: улицу Репина вдоль Центрального стадиона перекроют со 2 по 12 июня (ФОТО)

Во время производства работ на наиболее затрудненных участках будут стоять инспекторы ДПС, для введения при необходимости ручного регулирования.

Напомним, из-за реконструкции дороги изменится схема движения автобусов по семи маршрутам – № 21, 24, 25, 28, 61, 85 и 95, при этом будут отменены остановки «Институт связи» и «Центральный стадион». Подробнее об изменениях движения транспорта .

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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