В Екатеринбурге начали судить пособника киллера, пытавшегося убить генерала Тимониченко

Публикации за 25.05.17

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня стартовал процесс по уголовному делу Игоря Казакова – пособника киллера, который пытался убить бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе заседания, которое проходило без потерпевшего, прокурор зачитал обвинительное заключение. Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома по улице Родонитовой. В генерала выстрелили из пистолета с глушителем. Экс-силовика доставили в больницу, где выяснилось, что пуля повредила челюсть, но не задела жизненно важных органов. Тимониченко удалось спасти, спустя некоторое время его выписали из ГКБ № 23.

По подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего бывшего начальника Орджоникидзевского РУВД Олега Дудко и его знакомого Игоря Казакова. Первый, по версии следствия, стрелял в Тимониченко, второй – возил напавшего на машине и организовывал отход с места покушения. Казаков написал явку с повинной и заключил сделку со следствием. Его эпизод выделили в отдельное производство, и первым направили в суд. Судебный процесс по делу Дудко должен начаться 5 июня.

Помимо того, что Казаков участвовал с Дудко в покушении на генерала, он обвиняется в хранении наркотиков, а также еще в одном преступлении. Он помог Дудко поджечь Toyota Land Cruiser, принадлежащий исполнительному директору одного уральского предприятия, с которым у сожительницы Дудко, работавшей арбитражным управляющим, произошел конфликт. При этом Казаков утверждает, что Дудко ввел в его в заблуждение, утверждая, что он представляет диверсионную контртеррористическую группу, которая «охотилась» за человеком (Тимониченко), занимающемся промышленным шпионажем.

Дело Игоря Казакова рассматривают в особом порядке. Сегодня после оглашения обвинительного заключения и допроса обвиняемого судья объявил перерыв в процессе до 14:15. Не исключено, что уже сегодня будет оглашен приговор.

По информации СУ СКР по Свердловской области, Дудко тщательно готовился к преступлению, изучал график передвижения потерпевшего и его маршрут. Еще одним из этапов подготовки стало приобретение обвиняемым самодельного пистолета и патронов к нему. «Выяснив, где проживает потерпевший, обвиняемый купил домофонный ключ от двери его подъезда. Для конспирации обзавелся также специальной одеждой (в прокуратуре рассказывали, что Дудко надел капроновые носки поверх обуви, – прим. ред.)», – сообщали ранее в ведомстве. «Кроме того, Дудко незаконно приобрел две боевые ручные оборонительные осколочные гранаты, снаряженные боевыми ударно-дистанционными запалами», – добавляли в прокуратуре Свердловской области.

Дудко своей вины не признал. Ранее в СМИ он направлял письмо из СИЗО, в котором заявлял, что не причастен к преступлению. Дудко считает, что покушение на генерала подстроили бывшие бандиты ОПГ «Уралмаш», которых они с Тимониченко активно сажали в 90-е годы. Более того, Дудко заявил, что у него есть алиби – в момент покушения он находился дома с семьей. Кроме того, не установлен заказчик убийства и мотивы преступления. Этого действительно нет в материалах уголовного дела, сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, добавляя, что дело о заказчике убийства выделено в отдельное производство.

В связи с этим наблюдатели выдвинули свои версии. По одной из них, киллер стрелял в генерала якобы из-за конфликта 15-летней давности на почве увольнения Дудко. По другому мнению, преступление было совершено из-за бизнес-конфликта – Тимониченко занимался выбиванием долгов из организаций ЖКХ.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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