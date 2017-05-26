Мигранта-таксиста, протащившего по дороге гаишника, отправили в колонию-поселение

Публикации за 26.05.17

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор таксисту Автандилу Агаеву. В отношении уроженца закавказской республики было возбуждено уголовное дело за то, что он зажал дверью гаишника и протащил его по дороге несколько сотен метров.

Как передает корреспондент NDNews.ru, мигранту было предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По результатам рассмотрения дела в суде Агаеву назначили наказание в виде 1 года колонии-поселения. Также он должен выплатить пострадавшему правоохранителю 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили сегодня в канцелярии суда.

15 января на улице Челюскинцев в Екатеринбурге обвиняемый, сидя за рулем «Лады», зажал сотруднику ГИБДД руки стеклом водительской двери и начал движение. Он провез полицейского около 200 метров, после чего стражу порядка удалось высвободить руки, он упал на проезжую часть дороги и получил травмы.

Незадолго до этого инспектор ДПС подошел к автомашине правонарушителя, стоявшей в зоне действия знака «Остановка запрещена», и потребовал предъявить документы. На законные требования полицейского мужчина не отреагировал. Сотрудник ГИБДД через открытое окно водительской двери попытался вытащить ключ зажигания, чтобы пресечь попытку нарушителя скрыться. Тогда злоумышленник и зажал его руки стеклом водительской двери и продолжил движение. Ранее Агаев отсидел за нападение на инспектора почти две недели в изоляторе в качестве административного наказания.

Рассмотрение дела в суде

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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