Таксиста, не подчинившегося требованиям инспектора ГИБДД, приговорили к 12 суткам ареста

Публикации за 17.01.17

Сегодня в Железнодорожном суде Екатеринбурге состоялось заседание по делу 41-летнего таксиста компании «Везет» азербайджанца Автандила Агаева, который игнорировал требование инспектора ГИБДД предъявить документы, стоя под запрещающим знаком на привокзальной площади.

Судя по рапорту ГИБДД, он всячески оскорблял и провоцировал 25-летнего инспектора Артема Паздникова на скандал, а затем, стремясь уехать с места происшествия, начал движение. Артем рассказал, что не намерен был отпускать нарушителя и пытался «привести изрыгающего ругательства водителя в чувство», подергав его за ухо, однако ожидаемого эффекта не достиг. В знак окончания разговора Агаев начал закрывать окно своего автомобиля «Лада Приора», зажав поднятым стеклом руку находящегося при исполнении сержанта.

Таксист продолжил движение, набирая скорость. Протащив человека таким образом несколько сотен метров, проехав на запрещающий сигнал светофора на высокой скорости по оживленному перекрестку Челюскинцев – Стрелочников, таксист открыл форточку, и инспектор упал на проезжую часть напротив дома № 15а. По словам Артема Паздникова, в момент проезда по перекрестку он закрыл глаза, «уже ожидая чего угодно». Однако напротив места падения инспектора стояла гражданская автомашина, водитель которой согласился помочь инспектору догнать нарушителя. По дороге Паздников вызвал помощь, и на перекрестке Готвальда – Машинистов машина Агаева была блокирована двумя автомобилями ДПС.

Автандил Агаев в суде утверждал, что на привокзальной площади, в месте, где стоянка запрещена, было припарковано много машин, а не только его «Приора». Заявил, что с инспектором не ругался, и не видел, что тот «прицепился к машине». Также всячески упоминал о том, что живет здесь уже 15 лет, имеет двоих несовершеннолетних детей (16 и 17 лет), законопослушен и является единственным кормильцем в семье.

Судья Кислицина рассматривала административное дело и, изучив рапорт и изложенные в нем показания свидетелей, приняла решение применить наказание в виде ареста на 12 суток.

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области проводит проверку по факту произошедшего дорожного инцидента. В ходе проверочных мероприятий опрашиваются непосредственные участники случившегося и очевидцы. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью сотрудника ГИБДД, проводится судебно-медицинская экспертиза. Предварительно в действиях правонарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Напомним, в результате происшествия инспектор ДПС Артем Паздников был доставлен в ГКБ №36, где после осмотра медиками поставлен диагноз «ушиб правого коленного сустава, перелом левой большой берцовой кости».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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