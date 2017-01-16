В Екатеринбурге псевдотакси протащило за собой инспектора ДПС, сломав ему голень (ФОТО)

Публикации за 16.01.17

Жители Екатеринбурга стали свидетелями необычной картины – по оживленной улице такси протащило за собой инспектора ДПС. Позже оказалось, что водитель незаконно установил на транспортное средство «шашечки».

Как сообщил сегодня NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел на улице Челюскинцев. Инспектор городского полка ДПС Артем Паздников около дома №27 решил проверить документы у водителя «Лады Приора» с опознавательными знаками такси. Шофер – мужчина 1975 года рождения – окном зажал руку полицейского и начал движение. «Протащив инспектора ДПС несколько сотен метров, правонарушитель открыл окно, страж порядка выдернул руку и, остановив попутную машину, вместе с неравнодушным гражданином начал преследование, сообщив о произошедшем другим экипажам ДПС», – рассказал представитель областного полицейского главка.

У дома № 12 на улице Готвальда злоумышленник был задержан нарядами ГИБДД и доставлен в отдел полиции № 11. В отношении водителя составлены административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП – за незаконно установленные «шашечки» такси, проезд на красный сигнал светофора, стоянку в неположенном месте, и за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Материалы направлены в суд Железнодорожного района для определения меры наказания гражданину, который в настоящее время находится под стражей.

«Инспектор ДПС доставлялся в ГКБ №36, где после осмотра медиками поставлен диагноз: ушиб правого коленного сустава, перелом левой большой берцовой кости. По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительно, в действиях правонарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Екатеринбург, Игнат Бакин

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