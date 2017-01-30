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Екатеринбург

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Публикации за 30.01.17

Против мигранта-таксиста, протащившего по дороге инспектора ДПС, возбудили уголовное дело

Против мигранта-таксиста, протащившего по дороге инспектора ДПС, возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего таксиста Автандила Агаева. Уроженец закавказской республики зажал дверью полицейского и протащил его по дороге несколько сотен метров.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, 15 января на улице Челюскинцев обвиняемый, сидя за рулем «Лады», зажал сотруднику ГИБДД руки стеклом водительской двери и начал движение. На большой скорости он провез полицейского около 200 метров, после чего стражу порядка удалось высвободить руки, он упал на проезжую часть дороги и получил травмы.

«Обвиняемого удалось задержать через некоторое время в результате организованной пострадавшим полицейским погони, в которой участвовал как он сам (прибегнув к помощи другого автомобилиста), так и оповещенные им экипажи ГИБДД, – отмечают в ведомстве. – Незадолго до этого инспектор ДПС подошел к автомашине правонарушителя, стоявшей в зоне действия знака «Остановка запрещена», и потребовал предъявить документы. На законные требования полицейского мужчина не отреагировал. Сотрудник ГИБДД через открытое окно водительской двери попытался вытащить ключ зажигания, чтобы пресечь попытку нарушителя скрыться. Тогда злоумышленник и зажал его руки стеклом водительской двери и продолжил движение».

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принимая решение об избрании данной меры пресечения, суд учел предоставленные следствием данные о том, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и мелкое хулиганство. Кроме того, являясь уроженцем закавказской республики, он не имеет постоянного места жительства. Также при заключении обвиняемого под стражу был учтен и дерзкий характер инкриминируемого ему преступления. При этом ранее суд приговорил Агаева к 12 суткам ареста, рассмотрев составленные административные материалы на мигранта.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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