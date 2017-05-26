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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

В Академическом впервые начали продавать квартиры в «долевку» по 45 тысяч за метр

В Академическом впервые начали продавать квартиры в «долевку» по 45 тысяч за метр

В Академическом начали продавать квартиры по договорам долевого строительства. Предложение распространяется на новый квартал рядом с Преображенским парком, вблизи реки Патрушиха. Сдача первого первого из восьми блоков – IV квартал 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое», метр жилья комфорт-класса в долевке будет стоить 45500 рублей за метр квадратный. Новый дом, в котором начали продавать строящиеся квартиры, расположится в непосредственной близости от Преображенского парка, выйти в него можно будет прямо из подъезда, не переходя дорогу. По проекту рядом с 8-подъездным жилым домом переменной этажности (секции от 7 до 11 этажей) расположатся прогулочные аллеи, детские игровые и спортивные площадки.

«Предусмотрен подземный паркинг, продумано эстетичное оформление и озеленение придомовой территории. Дом оборудован бесшумными лифтами, в местах общего пользования – экономичное светодиодное освещение с датчиками движения. Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой. Планируемый срок сдачи нового объекта – IV квартал 2018 года», – сообщили в «РСГ-Академическое». Всего в рамках проекта в новом квартале будет построено восемь домов класса комфорт. Проживать здесь будет 2500 человек.

Напомним, . Можно было купить только готовые квартиры. Но отныне такое предложение будет составлять 10-30% в общем пакете компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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