Вышел из подъезда – и ты в парке: в Академическом сдали первые дома Преображенского квартала (ФОТО)

В микрорайоне Академическом в Екатеринбурге в эксплуатацию сданы первые два дома нового Преображенского квартала, который расположился рядом с будущим парком. Сегодня из окон открывается панорамный вид, а через несколько лет, выйдя из подъезда, жильцы будут попадать прямо в тень деревьев. Рядом с этим кварталом скоро вырастет несколько домов на набережной – в них будут как квартиры-студии, так и двухэтажное жилье. Продажи уже стартовали.

Сегодня для СМИ провели пресс-тур по новым домам Академического, которые первыми сдали в новом Преображенском квартале. Это два дома разной этажности на проспекте Академика Сахарова. Внешне фасады отличаются от соседей по району – они более темные, но с яркими вкраплениями. Внутри – 1-2-3-комнатные квартиры разной площади с чистовой отделкой из современных материалов и новейшими техническими решениями. Помимо разных энерго- и теплосберегающих систем, которые уже стали привычными для Академического, в домах Преображенского квартала появились клапаны инфильтрации воздуха. Это такая вентиляция, которая запускает в квартиру воздух с улицы, но не пропускает шум и пыль. То есть можно проветривать помещения, не открывая окон, и выключать вентиляцию в любой момент.

Но, пожалуй, главная фишка новых домов в Преображенском квартале – соседство с парком. Когда благоустройство парка закончат и будут высажены деревья, попасть туда можно будет прямо из подъезда.

«Парк тут появится уже через несколько лет. Представляете, какой будет вид из окна? – показывает гендиректор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев на открытые пока пространства за окнами одной из квартир в сданном доме. – Земляные работы по благоустройству парка мы закончим в 2018 году. Посеем траву. А затем нужно будет привлекать бизнес, чтобы ставить аттракционы, детские площадки, места отдыха для взрослых, кафе и так далее. Через насколько лет тут будет место для отдыха. Вышел из подъезда – и ты уже в парке».

Отметим, что впервые на этапе строительства «РСГ-Академическое» запустило продажи квартир в домах Преображенского квартира по договорам долевого строительства. И около 40% жилья было выкуплено еще до сдачи домов. Сейчас продажи продолжаются, но квартир остается все меньше.

Еще одна новинка, которую презентовали во время пресс-тура, – квартал на набережной. Строительство тут еще только началось, но концепция квартала кардинально отличается от всего, что было в Академическом. Так, в домах впервые будут небольшие квартиры-студии. Впервые появятся двухуровневые квартиры и квартиры со входом с улицы. По мнению руководства «РГС-Академическое», в районе должны быть варианты жилья для людей с разными покупательскими способностями. Напомним, продажи квартир в будущем доме квартала на набережной уже стартовали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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