В Академическом стартовали продажи квартир первого дома на набережной (ФОТО)

В Академическом скоро появится квартал, который расположится на берегу реки Патрушиха. Квартире в первом доме уже поступили в продажу, причем на стадии строительства они стоят от 1,5 миллиона рублей.

Новый квартал на набережной будет примыкать к Преображенскому кварталу, который активно строится и заселяется. Первым на берегу реки Патрушихи построят 25-этажный жилой дом с подземным паркингом, который расположится вблизи перекрестка проспекта Академика Сахарова с улицей Вильгельма де Геннина. В доме будут самые разные варианты жилья: студии, востребованные квартиры средних метражей, традиционные и европланировки. Квартиру будут сдаваться с чистовой отделкой: обои под покраску, светлый ламинат и межкомнатные двери, утепленная стальная входная дверь, лоджии с остеклением. Купить квартиру в первом доме нового квартала можно уже сегодня – и всего за 1,5 миллиона рублей.

«На старте строительства и продаж покупателей ждут наиболее привлекательные цены, – отмечают в АО «РСГ – Академическое». – В этом году мы расширили продуктовую линейку, предоставив дополнительные возможности приобретения объектов на стадии строительства».

Уже известно, что в новом квартале запланировано строительство школы со стадионом, двух детских садов, многоэтажных надземных паркингов, велодорожек, площадок для отдыха. Набережная свяжет квартал с будущим административным центром района и Преображенским парком.

Подробную информацию об ассортименте и условиях покупки можно получить в отделе продаж компании «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.11.17

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