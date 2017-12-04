Директор «РСГ-Академическое» раскрыл тайну «45 квартала» и анонсировал новые экспериментальные квартиры (ВИДЕО)

«РСГ-Академическое» заявило о продолжении экспериментов с конструкциями домов и конфигурациями квартир. В следующем году потенциальных новоселов ждут очередные эксперименты: студии, двухъярусные квартиры и другие интересные предложения. Директор компании-застройщика Виктор Киселев приоткрыл тайну «45 квартала»: впервые в Академическом появится малоэтажная застройка – весь квартал рядом с медкластером будет состоять из 3-этажных домов с квартирами комфорт-класса.

Экспериментальные дома в Академическом

Подводя итоги 2017 года, директор компании «РСГ-Академическое», рассказал «Новому Дню», каких успехов удалось добиться за очередные 12 месяцев. По словам Виктора Киселева, девелопер, видя непростую ситуацию на рынке, сместил акценты с объемов жилищного строительства – на новые необычные предложения. И нехарактерные для Академического квартиры (например, пятикомнатные – таких раньше в районе не было) сегодня разбирают очень быстро.

«Мы прекрасно понимаем, что происходит с рынком и с доходами населения. Поэтому мы не планировали строить в 2017 году жилья свыше 100 тысяч квадратных метров – такой же объем у нас был и в 2016 году. Будет ли больше метров в следующие годы? Будет зависеть от возможностей населения, – рассказал в беседе с РИА «Новый День» Виктор Киселев. – Но мы постоянно экспериментируем, потому что требования у покупателей меняются год от года. А к спросу должно быть и предложение. Поэтому мы постоянно экспериментируем с конфигурациями домов, техническими начинками и прочим. Если бы мы сейчас строили так, как строили первые дома в 2007 году, то, наверное, их бы сегодня мало покупали. А нам хочется, чтобы район был молодым, всегда развивающимся, чтобы у нас покупали квартиры. Это нормальное желание любого строителя».

В противоположность пятикомнатным квартирам, которые покупают семьи для расширения, в следующем году девелопер уже запланировал строить квартиры-студии. А для творческих людей – квартиры с заходом с улицы: в таких очень хорошо размещать художественные салоны, танцевальные классы. «Если попросят у нас четырехэтажные квартиры, будем строить и такие, – говорит Виктор Николаевич. – Для нас главное, чтобы район постоянно развивался».

Тем, кто хочет жить в Академическом, но не любит многоквартирные дома, стоит подождать пару лет. Застройщик кардинально поменял концепцию застройки 45-го квартала, который расположится рядом с медицинским кластером. Сейчас еще ведутся проектировочные работы, но директор «РСГ-Академическое» приоткрыл секреты – что же будет в новом квартале.

«Будет этот квартал у нас малой комфортной малоэтажкой. Будут дома до трех этажей, с двухуровневыми квартиры. Будет своя школа, свой детский сад, свой пруд. Это будет интересный такой уголок. Сейчас работаем над проектированием, а с 2019 года начнем строительство. Дома будут выходить в сдачу очень быстро, они ведь небольшие. Думаю, с 2020-2021 годов там начнутся продажи, – рассказал Виктор Киселев. – Рядом будет строиться медуниверситет. И нам бы хотелось, чтобы это было жилье для сотрудников, для преподавателей. Вышел из дома – и ты уже на работе».

При этом Виктор Киселев подчеркивает, что от изначальной концепции, разработанной еще на старте проектирования района Академический, девелопер ни разу не отошел – несмотря на все эксперименты.

«У нас есть изначальная концепция, которую еще французы заложили (при проектировании Академического). И мы от нее не отходим при строительстве. У нас сохраняются широкие зеленые зоны, которые пронизывают весь район. Внутриквартальные большие площади, где можно отдыхать, гулять, заниматься спортом. Это все остается. Мы говорим о самом жилье. Да, сам дом по конфигурации может быть другой, квартира по планировке может измениться. Но концепция остается, просто мы по ней движемся», – пояснил Виктор Николаевич.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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