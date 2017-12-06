Молодым семьям в Екатеринбурге предложили ипотеку под 9%

В Академическом запустили новую акцию специально для молодых семей. Готовую квартиру с чистовой отделкой теперь можно приобрести в ипотеку со ставкой всего 9% годовых. Предложение распространяется на жилье в новых кварталах.

Как пояснили в офисе продаже «РСГ-Академическое», акция проводится совместно со Сбербанком.

«Готовое жилье с отделкой – идеальный вариант для молодоженов. Пусть для начала это будет небольшая квартира, но зато своя, отдельная от родителей. Таких примеров в районе множество: молодожены покупают 1-комнатную квартиру, постепенно семья растет и переезжает в жилье большей площади. При этом сохраняется комфортное социальное окружение, удобная инфраструктура, безопасная среда, к которым привыкают жители Академического», – отметили в офисе продаж.

По акции молодым семьям доступны готовые 1-2-3 комнатные квартиры с чистовой отделкой в новых кварталах района: Преображенском и Первом. Стоимость – от 2600 000 рублей.

Для всех остальных покупателей до 25 декабря продолжает действовать новогодняя акция – скидка 10% на все. Получить подробную консультацию по доступным программам кредитования можно в офисе продаж АО «РСГ-Академическое» по адресу пр-т Академика Сахарова, 57.

Напомним, первые дома в новом Преображенском квартале сдали совсем недавно. Внешне фасады отличаются от соседей по району – они более темные, но с яркими вкраплениями. Внутри – 1-2-3-комнатные квартиры разной площади с чистовой отделкой из современных материалов и новейшими техническими решениями. Помимо разных энерго- и теплосберегающих систем, которые уже стали привычными для Академического, в домах Преображенского квартала появились клапаны инфильтрации воздуха. Это такая вентиляция, которая запускает в квартиру воздух с улицы, но не пропускает шум и пыль. То есть можно проветривать помещения, не открывая окон, и выключать вентиляцию в любой момент. Но, пожалуй, главная фишка новых домов в Преображенском квартале – соседство с парком. Когда благоустройство парка закончат и будут высажены деревья, попасть туда можно будет прямо из подъезда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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