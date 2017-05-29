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Публикации за 29.05.17

Фильм «Кроткая» с екатеринбургской актрисой в главной роли остался без призов в Каннах
Василина Маковцева, фото с сайта kino-teatr.ru

Фильм «Кроткая» с екатеринбургской актрисой в главной роли остался без призов в Каннах

Фильм Сергея Лозницы «Кроткая», в котором снялись артисты екатеринбургского «Коляда-театра», остался без призов на Каннском фестивале. Зато награду взяла друга российская картина – «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила приз жюри.

Фильм «Кроткая» на Каннском фестивале остался без наград, церемония вручения которых прошла накануне поздно вечером. Картину неоднозначно приняла и пресса, и зрители. По словам критиков, первые 2 часа фильм впечатляет, многие считали, что это серьезная заявка на «Пальмовую ветвь», но окончание фильма – очень спорное. Напомним, из Екатеринбурга: Сергей Колесов, Светлана Колесова, Сергей Федоров, Алиса Кравцова, Константин Итунин, Александр Замураев. Самого Николая Коляду Лозница пригласил на эпизодическую роль: драматург играл бездомного, собирающего бутылки. Василина Маковцева, которая сыграла главную роль – современный прототип Кроткой, – только вчера прилетела из Канн. По словам самой Василины, фильм она увидела лишь на фестивале. На церемонию закрытия актриса не осталась.

Зато приз жюри Каннского фестиваля получил фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». На церемонии Звягинцев поблагодарил всех, кто принимал участие в создании картины.

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» 70-го Каннского фестиваля стал фильм режиссера Рубена Эстлунда «Квадрат». Француз Робен Кампийо получил гран-при за фильм «120 ударов в минуту». Лучшим режиссером стала София Коппола, снявшая «Роковое искушение». Приз за лучший сценарий достался греку Йоргосу Лантимосу («Убийство Священного оленя») и шотландке Линн Рэмси («Ты никогда здесь не был»). Лучшим актером признали Хоакина Феникса, а лучшей актрисой – Диана Крюгер. Добавим, что актриса Николь Кидман была удостоена особой премии по случаю 70-летия фестиваля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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