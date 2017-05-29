«Пресса фильм освистала, а зрители аплодировали 15 минут» / Героиня фильма «Кроткая» Василина Маковцева дала мини-интервью по возвращении из Канн

Публикации за 29.05.17

Василина Маковцева, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Лозницы «Кроткая», только вчера вернулась с Каннского фестиваля. В интервью NDNews.ru Василина рассказала о своих впечатлениях о фильме, о том, кто поддерживал ее на всех официальных мероприятиях и почему фестиваль – это работа с утра до ночи.

Фильм «Кроткая» Сергея Лозницы стал одним из самых обсуждаемых в прессе на Каннском фестивале: одни с удовольствием смаковали тот факт, что картину освистали на пресс-показе, другие вспоминали, что режиссер – украинец, третьи пытались оправдать коллег, описывая достоинства фильма. В итоге призов «Кроткая» не получила, но внимание СМИ и общества явно привлекла. И неоднократно в публикациях мелькали восторженные отзывы о работах актеров «Кроткой, в том числе – артистов «Коляда-театра» из Екатеринбурга, в особенности главной героини.

Роль в «Кроткой» стала первой большой киноролью актрисы «Коляда-театра» Василины Маковцевой. Василина родилась в маленьком городке Туруханск Красноярского края, в семье с еще семью детьми, и вряд ли в детстве мечтала пройти по красной дорожке на Каннском фестивале. И в «Коляда-театре» когда-то давно, в подвальчике на Ленина, начинала совсем не актрисой, а буфетчицей, параллельно обучаясь в ЕГТИ. Зато сейчас Василина уже сыграла весь мировой репертуар: в ее «копилке» роли в «Гамлете», «Короле Лире», «Вишневом саду» и десятках других спектаклей. На сцену «Коляда-театра» Маковцева выходит почти каждый день.

NDNews.ru: На Каннском фестивале ты смотрела фильм «Кроткая» впервые. Какие твои впечатления?

Василина Маковцева: Сначала у меня были опасения, что я буду смотреть только на себя, на свою работу, искать ошибки. Это естественная реакция актера. Но получилось отвлечься и посмотреть ленту в целом. И могу сказать, что мне «Кроткая» понравилась, в фильме каждый найдет что-то свое.

Что касается моей работы, то я редко бываю довольна собой. Но «Кроткая» – именно тот случай. Есть какие-то моменты, которые я бы сейчас исправила, но их не так много. И, конечно, отлично сыграли все ребята из нашего театра. Вчера на спектакле я им в очередной раз сказала, как мне повезло работать с лучшими артистами, с лучшими коллегами!

– Не обидно было читать отзывы в российской прессе, которая как будто с удовольствием писала о том, что «Кроткую» освистали на пресс-показе?

– Конечно, было обидно. Тем более пресс-показ был до того, как фильм посмотрели все мы, зрители и члены жюри. И читаю в интернете, как какой-то журналист описывает показ «Кроткой» почти как полный провал, что фильм освистали и так далее. Я напряглась, так как своего мнения еще не было. Но когда уже прошел официальный показ, нам аплодировали 15 минут. И реакция у зрителей была хорошая.

С другой стороны, ну и пусть про фильм писали, что его освистали. Так только больше внимания привлекли к фильму и ко всем нам.

– Ты очень уверенно смотрелась и на красной дорожке, и на всех официальных мероприятиях. Не волнительно было совсем?

– Я как только прилетела, поняла, что весь фестиваль – это большая работа. И так и было все три дня с утра до ночи. Я, например, очень хотела искупаться в море, но не получилось, только до него дошла.

И я все воспринимала как работу, а на работе нельзя так волноваться. Хотя, конечно, трудно было разобраться. Потому что все эти официальные мероприятия – там свои правила. Не просто ты прошел по красной дорожке и тебя пофотографировали. Надо встать тут, посмотреть туда, повернуться, пойти туда. Надо съездить на несколько фестивалей, чтобы понять, что и как работает.

Но на всех мероприятиях мы были вместе с Сергеем Лозницей, с ребятами из съемочной группы, все друг друга очень сильно поддерживали.

– Ты росла в большой семье, которая не связана с театром и кино. Как родители отреагировали на новость, что ты едешь в Канны?

– Они очень обрадовались, горды мной, хотя и сдержанно проявляют эмоции, они такие люди. «Кроткая» для меня – это немного история про маму. И поэтому мне было очень важно, что они скажут.

Но фильм они еще не видели. Увидят только когда будет российская премьера, еще не знаю когда.

– А в детстве мечтала о чем-то подобном – красной дорожке, кино, фестивалях?

– Нет, не мечтала. И – фестивали – это все приятно, здорово, интересно. Но надо учиться жить сегодняшним днем. Вчера я была в Каннах, а сегодня здесь, у меня спектакль и меня это радует.

– Пока не поступало новых предложений сняться в кино? Согласишься на предложения?

– Пока нет. Я готова еще продолжить карьеру в кино, если позовут. Но мне важно – что это будет за фильм, что за режиссер, что за проект.

Фото со спектакля «В этом городе жил и работал...»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.05.17

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