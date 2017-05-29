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Публикации за 29.05.17

«Патриоты России» сменили руководство и объявили о перезапуске партийного бренда

«Патриоты России» сменили руководство и объявили о перезапуске партийного бренда

В свердловском региональном отделении партии «Патриоты России» произошла смена руководящего состава. Новым председателем стал Константин Худяков, сменивший на этом посту Сергея Ярутина, который .

Как передает корреспондент NDNews.ru, решение о смене руководства было принято на внеочередной конференции партии в минувшую субботу. На мероприятии присутствовали делегаты от трех местных отделений «Патриотов», которые проголосовали за новый комитет в составе пяти человек и председателя регионального отделения.

«Патриоты России» партия, безусловно, с потенциалом развития и недооценена в нашем регионе, поэтому задача нового руководства «перезапустить» этот бренд в Свердловской области. В этом году состоятся выборы губернатора области и депутатов в 49 муниципалитетах. По возможности будем стараться принимать активное участие в избирательных кампаниях», – отметил Константин Худяков.

Тем не менее, пока «патриоты» не готовы комментировать выдвижение партийного кандидата на выборы главы региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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