На пост главы Сухого Лога претендуют шестеро: три чиновника, единоросс, коммерсант и безработный

Публикации за 30.05.17

Конкурсная комиссия по избранию главы Сухого Лога завершила проверку документов претендентов на должность градоначальника. Ко второму этапу допущены шесть кандидатов. Им предстоит пройти устное собеседование с комиссией и презентовать свои программы развития города. Заседание состоится 5 июня в актовом зале администрации города, на него смогут попасть все желающие.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на пост мэра претендуют технический директор ООО «Сириус» Артем Батиков (Екатеринбург), первый заместитель главы администрации Сухого Лога Роман Валов (сейчас временно исполняет обязанности мэра), замглавы администрации Сухого Лога Елена Москвина, начальник отдела администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Игорь Новичков (ранее он работал сотрудником Сухоложского городского суда), председатель городской думы и лидер местной ячейки ЕР Владимир Порядин, безработный Вячеслав Осипов.

Напомним, бывший мэр Сухого Лога Станислав Суханов ушел в отставку в марте 2017 года в связи с назначением на должность гендиректора регионального фонда капремонта.

Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

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