Управление по охране памятников подтвердило незаконность сноса Успенской церкви

Публикации за 30.05.17

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области подвело итоги внеплановой проверки на территории Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге, где накануне Пасхи снесли памятник культурного наследия федерального значения – Успенскую церковь XVIII века.

Как передает корреспондент NDNews.ru, контрольные мероприятия стартовали в конце апреля с разрешения прокуратуры и на фоне требования Минкультуры РФ выяснить все обстоятельства ЧП, о котором подробно начали рассказывать СМИ. В ходе проверки было подтверждено, что фактический снос церкви, преподносимый РПЦ как реставрация, велся без необходимых на то разрешений и в отсутствие научно-проектной документации. У строителей на руках был только эскизный вариант. При этом первоначальный проект спасения церкви (был разработан еще в 2014 году коммерческой фирмой «Терем»; опубликован на сайте Госохраны 5 мая 2017 года) предполагал, что старые кирпичные стены церкви будут сохранены или отреставрированы в «сохранившихся фрагментах: вычинка и докомпоновка».

Реставраторы предлагали воссоздать утраченные детали храма (купол, колокольню), снять культурные слои на территории храма до уровня отмостков, а новые выполнить с покрытием из гранитных плит. «В сохранившемся нижнем ярусе произвести работы по реставрации поверхности кирпичных стен, с воссозданием оконных проемов и дверных», – говорилось в документе. Этот план и был одобрен комиссией из московских экспертов.

Проверка управления Госохраны показала, что в рамках реставрации были возведены новые стены из новых, современных материалов. Как пояснили нашему агентству в ведомстве, это стало следствием того, что в феврале в рамках проводимых работ на территории Ново-Тихвинского монастыря обрушились старые стены церкви с восточной и северной сторон. По данному факту был составлен соответствующий акт, который признал, что объект находится в критическом состоянии. Аварийные участки церкви начали разбирать, и в итоге, как показало дальнейшее развитие событий, храм фактически полностью снесли. При этом в Госохране пока не уточняют, какие меры дисциплинарного или иного характера будут применены по итогам контрольных мероприятий.

Напомним, информация о сносе Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря появилась 20 апреля. Координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова предоставила фотографии, на которых от памятника архитектуры ничего не осталось. В интернете появились также снимки, сделанные с высоты. Судя по ним, сейчас на месте церкви почти пустая стройплощадка, над фундаментом невысоко приподнимается свежая кирпичная кладка.

«Что произошло за занавесками «реставрации», остается только догадываться. На сайте МУГИСО в конце 2015 года была размещена сомнительная экспертиза сомнительных экспертов, одобряющая проект реставрации и приспособления. По фотографиям видно, что Успенской церкви нет. Это огромная утрата не только для монастыря, но для всего города. Сейчас от Екатеринбурга ХVIII века остаётся только… Городской пруд», – отметила Сахарова.

В епархии позже эту историю прокомментировали странным образом. Епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг) опроверг информацию о сносе Успенской церкви XVIII века. Он заявил, что на объекте культурного наследия ведутся реставрационные работы, которые «согласованы в государственных органах охраны памятников». В действительности, как показала проведенная проверка, это не так: научно-проектная документация по реконструкции, приспособлению и реставрации объекта культурного наследия не успела пройти согласование. Стоит напомнить, что ранее представители РПЦ не смогли представить документы, разрешающие данные работы, и сотрудникам полиции.

«Полицейский сходил лично и квалифицирует деяние как «разрушение объекта культурного наследия», – написал несколько недель назад на своей страничке в Facebook общественник Дмитрий Москвин. – Остались два вопроса: когда деяние квалифицирует врио губернатора Свердловской области, который выезжал на объект и когда чиновник епархии по фамилии Кульберг извинится за свою публичную ложь о том, что «памятник стоит на последнем месте» и «идёт реставрация»?

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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