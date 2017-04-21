«Идет реставрация»: Епархия опровергла снос Успенской церкви XVIII века

Публикации за 21.04.17

Викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг) опроверг информацию о сносе Успенской церкви XVIII века. По его словам, на объекте культурного наследия в настоящее время ведутся реставрационные работы, которые согласованы в государственных органах охраны памятников.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Кульберг заявил, что на протяжении последних 20 лет монастырь восстановил и продолжает восстанавливать объекты, являющиеся историческим наследием региона. «За это время ни один объект не был разрушен, но, напротив, обрел новую жизнь. Каждый отреставрированный храм в обители ­– это чудо. Тем более таким будет Успенский храм, первый храм обители и самый любимый для сестер. Он был началом монастыря, тем местом, где несли свое служение первые сестры», – отметил он.

Кульберг напомнил, что в советские годы у храма была тяжелая судьба. «Именно он был закрыт одним из первых, еще в 1920-х годах. И пострадал больше всех монастырских храмов. Несколько десятков лет он использовался военным госпиталем не по назначению, для хозяйственных нужд – в нем располагалась кухня. Там готовили пищу для всего госпиталя, там же стояли котломойки. Представьте, постоянные испарения, готовится еда, жар, пар, – подметил викарий. – О какой сохранности здания могла идти речь? Более того, храм никогда не реставрировался, здание простояло без капитального ремонта все советские годы. Результат, конечно, был налицо – осыпавшаяся штукатурка и ветвистые деревья, выросшие на прогнившей крыше, были только малым и самым безобидным его проявлением».

Состояние церкви, продолжает Кульберг, постоянно ухудшалось, в результате здание стало аварийным, по его стенам пошли трещины: «Объект стал аварийным. Вот в те годы действительно можно было сказать, что город его теряет. А сейчас наоборот – храм возвращается к жизни».

Успенский храм несколько лет назад вернули монастырю, тогда же начали проектные работы. Сейчас идет реставрация церкви. Кульберг утверждает, что Ново-Тихвинский монастырь занимается восстановлением церковных объектов с 1995 года и «всегда привлекает лучших специалистов, профессионалов», все работы согласованы с органами госвласти. И не нужно верить высказываниям общественников, которые заявляют о сносе церкви.

«Посмотрите на храмы в селе Меркушино, на месте подвигов Симеона Верхотурского, – это просто сказка, – отметил в заключение Евгений Кульберг, чьи слова сегодня цитирует сайт Екатеринбургской Епархии. – А величественный Александро-Невский собор в Зеленой Роще – настоящее украшение нашего города, один из лучших храмов России. Храмы монастыря восстановлены идеально, безупречно. На том же уровне сейчас ведется реставрация Скорбященского храма монастыря. Я не сомневаюсь, что так же профессионально и высококачественно будет проведена реставрация и Успенского храм».

Напомним, накануне градозащитники заявили о сносе Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, которая была построена в XVIII веке. Координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова предоставила фотографии, на которых от памятника архитектуры ничего не осталось. «Что произошло за занавесками «реставрации», остается только догадываться. На сайте МУГИСО в конце 2015 года была размещена сомнительная экспертиза сомнительных экспертов, одобряющая проект реставрации и приспособления. По фотографиям видно, что Успенской церкви нет. Это огромная утрата не только для монастыря, но для всего города. Сейчас от Екатеринбурга ХVIII века остаётся только… Городской пруд», – отметила Сахарова.

На сообщения СМИ о сносе отреагировало управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, представители которого заявили, что проведут внеплановую выездную проверку, чтобы выяснить, что стало с Успенской церковью. О намерении провести контрольное мероприятие учреждение уже проинформировало прокуратуру Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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