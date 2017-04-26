Прокуратура разрешила: управление по охране памятников проверит законность сноса Успенской церкви

Публикации за 26.04.17

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, наконец, отреагировало на информацию о сносе Успенской церкви XVIII века в Екатеринбурге. Ведомство проведет внеплановую выездную проверку, соответствующее разрешение получено от прокуратуры.

Как передает корреспондент NDNews.ru, контрольные мероприятия начнутся завтра, 27 апреля. «Прокуратура Свердловской области по заявлению управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области согласовала проведение внеплановой выездной проверки в отношении православной религиозной организации Александро – Невский Ново-Тихвинский женский монастырь. Проверка будет проходить с 27 апреля по 29 мая 2017 года», – сообщили нашему агентству в ведомстве. Здесь уточняют, что в случае подтверждения нарушений виновных привлекут к административной ответственности. Решения о возбуждении уголовного дела – в компетенции следственных органов.

Сегодня стало известно, что Минкультуры РФ направило в прокуратуру Екатеринбурга обращение с требованием провести проверку по факту сноса Успенской церкви и добиться привлечения виновных к ответственности. В министерстве серьезно отнеслись к ЧП. Сообщалось, что дело поставлено на контроль в управлении Минкультуры России по УрФО.

Напомним, информация о сносе Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря появилась на прошлой неделе. Координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова предоставила фотографии, на которых от памятника архитектуры ничего не осталось. В интернете появились также снимки, сделанные с высоты. Судя по ним, сейчас на месте церкви почти пустая стройплощадка, над фундаментом невысоко приподнимается свежей кирпичная кладка.

«Что произошло за занавесками «реставрации», остается только догадываться. На сайте МУГИСО в конце 2015 года была размещена сомнительная экспертиза сомнительных экспертов, одобряющая проект реставрации и приспособления. По фотографиям видно, что Успенской церкви нет. Это огромная утрата не только для монастыря, но для всего города. Сейчас от Екатеринбурга ХVIII века остаётся только… Городской пруд», – отметила Сахарова.

В епархии позже эту историю прокомментировали странным образом. Епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг) опроверг информацию о сносе Успенской церкви XVIII века. По его словам, на объекте культурного наследия в настоящее время ведутся реставрационные работы, которые согласованы в государственных органах охраны памятников.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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