Полиция: разрешения на «реставрацию» снесенной Успенской церкви нет

Публикации за 04.05.17

Представители РПЦ не смогли представить документы, разрешающие реставрацию Успенской церкви XVIII века в Екатеринбурге, которую фактически снесли. Об этом, как передает корреспондент NDNews.ru, сообщил сегодня на своей страничке в Facebook общественник Дмитрий Москвин.

«Только что звонил полицейский из Ленинского района по поводу сноса памятника XVIII века в Ново-Тихвинском монастыре. Работы на объекте остановлены с 2 по 20 мая, разрешающей документации на реставрацию объекта нет. Полицейский сходил лично и квалифицирует деяние как «разрушение объекта культурного наследия» , – написал Москвин. – Остались два вопроса: когда деяние квалифицирует врио губернатора Свердловской области, который неделю назад также выезжал на объект и когда чиновник епархии по фамилии Кульберг извинится за свою публичную ложь о том, что «памятник стоит на последнем месте» и «идёт реставрация»?

На прошлой неделе стало известно, что Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области начало внеплановую проверку по факту сноса Успенской церкви.

«Прокуратура Свердловской области по заявлению управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области согласовала проведение внеплановой выездной проверки», – отмечали в ведомстве, уточняя, что в случае подтверждения нарушений виновных привлекут к административной ответственности. Решения о возбуждении уголовного дела – в компетенции следственных органов.

До этого Минкультуры РФ направило в прокуратуру Екатеринбурга обращение с требованием провести проверку по факту сноса Успенской церкви и добиться привлечения виновных к ответственности. В министерстве серьезно отнеслись к ЧП. Сообщалось, что дело поставлено на контроль в управлении Минкультуры России по УрФО.

Напомним, информация о сносе Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря появилась на прошлой неделе. Координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова предоставила фотографии, на которых от памятника архитектуры ничего не осталось. В интернете появились также снимки, сделанные с высоты. Судя по ним, сейчас на месте церкви почти пустая стройплощадка, над фундаментом невысоко приподнимается свежей кирпичная кладка.

«Что произошло за занавесками «реставрации», остается только догадываться. На сайте МУГИСО в конце 2015 года была размещена сомнительная экспертиза сомнительных экспертов, одобряющая проект реставрации и приспособления. По фотографиям видно, что Успенской церкви нет. Это огромная утрата не только для монастыря, но для всего города. Сейчас от Екатеринбурга ХVIII века остаётся только… Городской пруд», – отметила Сахарова.

В епархии позже эту историю прокомментировали странным образом. Епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг) опроверг информацию о сносе Успенской церкви XVIII века. По его словам, на объекте культурного наследия в настоящее время ведутся реставрационные работы, которые согласованы в государственных органах охраны памятников.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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