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Екатеринбург

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Публикации за 20.04.17

В Екатеринбурге накануне Пасхи снесли Успенскую церковь XVIII века (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне Пасхи снесли Успенскую церковь XVIII века (ФОТО)

В Екатеринбурге снесли очередной объект культурного наследия – Успенскую церковь Ново-Тихвинского женского монастыря, которая была построена в XVIII веке. Об этом NDNews.ru сообщила сегодня координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова.

Новый День: В Екатеринбурге накануне Пасхи снесли Успенскую церковь XVIII века (ФОТО)

По ее словам, Успенская церковь была старейшим сохранившимся зданием Екатеринбурга, ансамбль Ново-Тихвинского монастыря на момент передачи Епархии имел уникальную сохранность. 4 декабря 1974 года Успенская церковь в составе монастыря была поставлена на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР N 624, как историко-культурный объект федерального значения. В 2011 году памятник архитектуры, находившийся ранее в пользовании 354-го окружного военного клинического госпиталя, был передан РПЦ.

Новый День: В Екатеринбурге накануне Пасхи снесли Успенскую церковь XVIII века (ФОТО)

А в этом году накануне Пасхи градозащитники зафиксировали полное отсутствие здания. Сейчас на месте старинной постройки новые бетонные фундаменты.

Новый День: В Екатеринбурге накануне Пасхи снесли Успенскую церковь XVIII века (ФОТО)

«Что произошло за занавесками «реставрации и приспособления», остается только догадываться. На сайте МУГИСО в конце 2015 года была размещена сомнительная экспертиза сомнительных экспертов, одобряющая проект реставрации и приспособления. По фотографиям видно, что Успенской церкви нет. Это огромная утрата не только для монастыря, но для всего города. Сейчас от Екатеринбурга ХVIII века остаётся только… Городской пруд», – отметила Сахарова.

Новый День: В Екатеринбурге накануне Пасхи снесли Успенскую церковь XVIII века (ФОТО)

Стоит отметить, что это уже далеко не первая утрата в Ново-Тихвинском монастыре. Так, в 2015 году были снесены ворота монастыря. В управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области пока не комментируют исчезновение Успенской церкви.

Новый День: В Екатеринбурге накануне Пасхи снесли Успенскую церковь XVIII века (ФОТО)

Согласно данным из открытых источников, Успенская церковь была построена на средства купца 1 гильдии Ивана Хлепетина, жена которого была похоронена на новом загородном кладбище. В мае 1778 года купец лично приехал в Тобольск и подал прошение на имя архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама о выдаче благословенной грамоты на закладку каменной однопрестольной церкви во имя Успения Пресвятыя Богородицы. Церковь была освящена 31 мая 1782 года, с нее начался сам Ново-Тихвинский монастырь.

Фото со страницы Марины Сахаровой в «Фейсбуке»

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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