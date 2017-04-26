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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Минкульт РФ потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе Успенской церкви (СКАН)

Минкульт РФ потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе Успенской церкви (СКАН)

Минкультуры РФ направило в прокуратуру Екатеринбурга обращение с требованием провести проверку по факту сноса Успенской церкви XVIII века и добиться привлечения виновных в этом к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» активист Дмитрий Москвин.

Как следует из официального ответа департамента госохраны объектов культурного наследия, в министрстве серьезно отнеслись к сообщениям о сносе в Екатеринбурге Успенской церкви. В письме за подписью директора департамента сообщается, что обращение Москвина о проверке снова памятника направлено в в управление Минкультуры по УрФО для согласования с прокуратурой внеплановой проверки Управления госохраны культурного наследия Свердловской области. Кроме того, направлено обращение в прокуратуру Ленинского района, в котором Минкульт просит провести проверку и привлечь виновных в разрушении памятника к ответственности. «Дополнительно департамент сообщает, что управлением Минкультуры России по УрФО направлено обращение в прокуратуру Ленинского района г. Екатеринбурга о проведении проверки по факту уничтожения объекта культурного наследия и привлечении к уголовной ответственности лиц, которые своими действиями осуществили уничтожение объекта культурного наследия», – говорится в письме.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о сносе Успенской церкви Ново-Тихвинского женского монастыря, которая была построена в XVIII веке. Координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова предоставила фотографии, на которых от памятника архитектуры ничего не осталось. «Что произошло за занавесками «реставрации», остается только догадываться. На сайте МУГИСО в конце 2015 года была размещена сомнительная экспертиза сомнительных экспертов, одобряющая проект реставрации и приспособления. По фотографиям видно, что Успенской церкви нет. Это огромная утрата не только для монастыря, но для всего города. Сейчас от Екатеринбурга ХVIII века остаётся только… Городской пруд», – отметила Сахарова.

В епархии позже эту историю прокомментировали странным образом. Епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг) опроверг информацию о сносе Успенской церкви XVIII века. По его словам, на объекте культурного наследия в настоящее время ведутся реставрационные работы, которые согласованы в государственных органах охраны памятников.

Новый День: Минкульт РФ потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе Успенской церкви (СКАН)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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