Остановки с кофе и судьба Тунгусова / Программа и планы художницы, заявившей о намерении идти в губернаторы (ВИДЕО)

Публикации за 31.05.17

Художница Лени Сморагдова дала интервью в своем новом качестве – потенциального выдвиженца на выборах губернатора Свердловской области. Напомним, об этом намерении она заявила накануне, отметив, что выборы превращаются в цирк и она хотела бы поучаствовать в нем. Не зацикливаясь на вопросе о реальных возможностях претендентки на прохождение муниципального фильтра, корреспондент NDNews.ru расспросил собеседницу о том, что она хотела бы реализовать в случае победы, какие кадровые и социальные решения считает актуальными. Итак, предвыборная программа Лени Сморагдовой вкратце, Вашему вниманию. Подробности – на видео.

Интервью

Теплые остановки с кофе

Лени Сморагдова уже раньше реализовывала в городе проект отапливаемых остановок общественного транспорта. По ее словам, она успела на практике реализовать не менее двух. Но далее столкнулась с непреодолимым бюрократическим барьером. В случае избрания на пост губернатора она реализует проект повсеместно – особенно, по мнению начинающего политика, это пригодится северным муниципалитетам. Она считает, что в отапливаемых остановках необходимо устанавливать мини-павильноны с кофе, поскольку его запах довольно эстетичен и возможность торговать ароматным напитком даст толчок малому бизнесу.

Кадровая политика

Себя в цирке под названием «политика» Лени именует не иначе, как серым кардиналом. Поэтическое сравнение, вполне естественное для творческого человека. Но Владимир Тунгусов (ранее фигурировавший в политических процессах именно с этим статусом) останется. И это даже не обсуждается. Он профессионал большого уровня, который великолепно справляется со своей задачей и обязательно получит предложение занять место в правящем тандеме – Сморагдова-Тунгусов. Кроме того, художница не считает нужным переретряхивать хозяйственные должности. Иными словами, министры сохранят ,по крайней мере на какое- то время, свое положение. По мнению художницы, они справляются со своими обязанностями.

Люди с ограниченными возможностями

Художница, и, в общем, вполне справедливо, считает, что люди с ограниченными возможностями подвергаются в нашей стране и в городе тоже, дискриминации. Она рассказала, что когда жила в Англии, видела телепрограммы, в том числе детские шоу, которые ведут инвалиды. И это воспринимается как норма. Лени Сморагдова считает, что на посту губернатора сможет решить вопрос с вовлечением таких людей в общественную жизнь.

Своим выдвижением Лени Сморагдова неожиданно задала тренд избирательной кампании до ее официального начала. После художницы о своем желании баллотироваться на пост главы региона заявили еще несколько персонажей, а в соцсетях мгновенно возник стихийный флешмоб «Все в губернаторы». Понятно, что ни один из этих «кандидатов» не соответствует требованиям, установленных областным избиркомом, не говоря уже об их возможностях самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр. Скорее балагурство в Фейсбуке можно расценивать как отношение свердловчан к будущей губернаторской гонке, которая пока видится скучной и предсказуемой.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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