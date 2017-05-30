«Выборы превращаются в цирк, и я хочу в нем поучаствовать»: кандидатом в губернаторы может стать художница из Екатеринбурга

Публикации за 30.05.17

Екатеринбургская художница Лени Сморагдова, придумавшая проект теплых остановок, собирается участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Новоиспеченная кандидатка готова самостоятельно пройти муниципальный фильтр и сейчас ищет партию, которая может ее выдвинуть на выборы. В решении проблем она полагается на главу свердловских единороссов Виктора Шептия и первого вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Главной целью выдвижения в губернаторы Лени Сморагдова называет продвижение собственного проекта теплых остановок. «Я буду добиваться того, чтобы по всей области устанавливали отапливаемые остановочные комплексы, и люди не мерзли на улице в ожидании общественного транспорта», – отмечает художница. Также она готова оказать помощь властям Екатеринбурга в проведении выставки Expo-2025. На этом предвыборная программа претендентки на кресло главы региона исчерпывается.

«Выборы в губернаторы Свердловской области все более и более превращаются в цирк, и я хочу в этом цирке участвовать. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора и для соблюдения всех формальностей ищу партию, которая могла бы меня выдвинуть на эту должность. Преодолевать «муниципальный фильтр» я намереваюсь самостоятельно, буду встречаться с депутатами и убеждать их в актуальности своей предвыборной программы. В случае если у меня возникнут сложности, уверена, что секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий мне окажет посильную поддержку. А также прошу помощи у Владимира Тунгусова, так как в руках этого мужчины рычаги управления всеми политическими процессами», – сообщила на своей странице в «Фейсбуке» Лени Сморагдова.

Отметим, что в начале мая также через соцсети заявил о своем желании баллотироваться в губернаторы некий Роман Большин. Молодой человек сообщил, что он и его команда собираются сделать Свердловскую область процветающим регионом. При этом он не указал ни своей биографии, ни рода деятельности. Впрочем, как выяснил NDNews.ru, неизвестному кандидату оказалось 27 лет, а значит, он точно не проходит возрастной ценз для участия в избирательной кампании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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