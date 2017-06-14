Художница Лени Сморагдова не пойдет в губернаторы – ей объяснили, что он не должен быть гражданином Израиля

Свердловская художница Лени Сморагдова отказалась от участия в выборах губернатора, когда ей объяснили, что у губернатора не должно быть двойного гражданства.

Об этом Лени сообщила на своей странице в соцсети. «Я хотела быть зарегистрированным кандидатом и была бы счастлива, если бы за меня проголосовал даже один человек. Но я не знала, что губернатор Свердловской области не может иметь двойное гражданство, а у меня есть второе гражданство Государства Израиль, от которого я не могу отказаться – это было бы предательство по отношению к людям, которые мне близки и дороги также как вы. Более того, я думала, что выборы – это добрый, веселый цирк, в котором я хотела участвовать, а это оказался злой карнавал со своими жестокими правилами о существовании некоторых из них мне не было известно. Мне не интересно участвовать в выборах для галочки, пусть для массовки баллотируются другие. Карнавала не будет», – написала девушка (орфография и пунктуация авторские).

Напомним, о своем желании баллотироваться в губернаторы художница заявила две недели назад. Главной целью выдвижения в губернаторы Лени Сморагдова назвала продвижение собственного проекта теплых остановок. «Я буду добиваться того, чтобы по всей области устанавливали отапливаемые остановочные комплексы, и люди не мерзли на улице в ожидании общественного транспорта», – отмечала художница. Также она была готова оказать помощь властям Екатеринбурга в проведении выставки Expo-2025. На этом предвыборная программа претендентки на кресло главы региона исчерпывалась.

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Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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