Правительство РФ забраковало закон свердловских депутатов о штрафах за парковку на газонах

Законопроект свердловских парламентариев о штрафах за парковку на газонах получил отрицательный отзыв правительства РФ. В нем говорится, что у инициативы есть конкурирующая норма, это увеличит нагрузку на полицию, а также подчеркивается, что в законах нет определений слова «газон» и «озеленение территории», что может привести к их неверному толкованию. Ранее проект рекомендовали принять в первом чтении профильные комитеты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в официальном отзыве на законопроект за подписью зампредседателя правительства РФ Сергея Приходько говорится, что ответственность за проезд по газонам и другим озелененным территориям, а также стоянку на них предусмотрена в ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Поэтому в случае принятия законопроекта возникнет конкуренция между составами правонарушения, пишет «Коммерсант». «Реализация положений законопроекта предполагает увеличение нагрузки на полицейских, что потребует корректировки их штатной численности и выделения бюджетных средств. При этом в финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета», говорится в отзыве. В правительстве обратили внимание и на то, что федеральное законодательство не содержит определения понятий «газон» и «озелененные территории», что может повлечь произвольное толкование и правоприменение статьи. «С учетом изложенного, законопроект правительством РФ не поддерживается»,– заключили в правительстве. Ранее, 6 марта, совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта в первом чтении на неопределенный срок.

Законопроект о штрафах за парковку на газонах был внесен заксобранием Свердловской области в Госдуму РФ летом 2016 года. Документ предполагал внесение в КоАП новой статьи 8.23 со штрафом в 1,5-5 тыс. руб. за «проезд или стоянку механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям». Закон был одобрен комитетом по госстроительству, но совет Государственной думы отложил его рассмотрение на неопределенный срок.

Сейчас штрафы за парковку машины на газоне устанавливаются региональными законами. В прошлом году в Екатеринбурге были установлены собственные штрафы за парковку на газонах, однако Свердловский областной суд признал их незаконными.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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