В Первоуральске приставы арестовали автомобиль при помощи мобильного приложения (ВИДЕО)

Екатеринбург, Июнь 01 (служба новостей РИА «Новый день») – В Первоуральске с помощью «мобильного розыска» арестовали автомобиль отечественного производителя.

Как было установлено, мужчина не выполнил условий договора займа и задолжал некоему частному лицу. В отношении его транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Должнику оставили имущество на ответственное хранение без права пользования им. Речь идет о «жигулях» седьмой модели, сумма долга владельца превышает 530 тысяч рублей.

Отметим, что транспортное средство было обнаружено при помощи специализированного мобильного приложения, позволяющего по фото сличать номер машины с данными автомобилей должников. Принцип разработки прост: судебный пристав проходит со смартфоном вдоль припаркованных автомобилей и при помощи встроенной камеры сканирует их номера, по регистрационному номеру автомобиля определяется сумма. Видео тестирования системы мы решили вам продемонстрировать.

Мобильное приложение для приставов

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