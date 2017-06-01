Четверг, 1 июня 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

В Первоуральске приставы арестовали автомобиль при помощи мобильного приложения (ВИДЕО)

В Первоуральске приставы арестовали автомобиль при помощи мобильного приложения (ВИДЕО)

Екатеринбург, Июнь 01 (служба новостей РИА «Новый день»)В Первоуральске с помощью «мобильного розыска» арестовали автомобиль отечественного производителя.

Как было установлено, мужчина не выполнил условий договора займа и задолжал некоему частному лицу. В отношении его транспортного средства был составлен акт описи и ареста. Должнику оставили имущество на ответственное хранение без права пользования им. Речь идет о «жигулях» седьмой модели, сумма долга владельца превышает 530 тысяч рублей.

Отметим, что транспортное средство было обнаружено при помощи специализированного мобильного приложения, позволяющего по фото сличать номер машины с данными автомобилей должников. Принцип разработки прост: судебный пристав проходит со смартфоном вдоль припаркованных автомобилей и при помощи встроенной камеры сканирует их номера, по регистрационному номеру автомобиля определяется сумма. Видео тестирования системы мы решили вам продемонстрировать.

Мобильное приложение для приставов

Екатеринбург. Другие новости 01.06.17

На Уралмаше обнаружили труп младенца. / 33% преступлений в отношении детей совершается в семьях. «Из-за демарша Мизулиной и РВС мы потеряли статистику». / Мужчина на Вторчермете отправил в кому прохожего из-за собаки.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Для судебных приставов разработали приложение, выявляющее должника по номеру автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

, , , , , , ,

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге осудят авиадебоширку, которая пыталась пронести в самолет водку

На Уралмаше обнаружили труп младенца

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

33% преступлений в отношении детей совершается в семьях

Мужчина на Вторчермете отправил в кому прохожего из-за собаки

Полиция задержала на овощебазе 100 гастарбайтеров
Все новости