Четверг, 1 июня 2017, 17:06 мск

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Полиция ищет сбежавшую из дома лицеистку из Асбеста (ФОТО)

Полиция ищет сбежавшую из дома лицеистку из Асбеста (ФОТО)

В Асбесте и его окрестностях разыскивают ученицу лицея № 9 Лейлу Тахмазову 2001 года рождения, которая 20 мая ушла из дома в поселке Лесозавод и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Приметы девушки: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные длинные, нос прямой, губы тонкие, глаза темно-карие, ушные раковины прилегающие. Особых примет не имеет.

Была одета: куртка черная короткая (кожзаменитель), юбка черная, колготки черные.

Граждан, знающих местонахождение девушки, просят сообщить об этом в МО МВД России «Асбестовский» по телефонам: 8(34365) 20402, 8(34365) 20327.

Новый День: Полиция ищет сбежавшую из дома лицеистку из Асбеста (ФОТО)

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