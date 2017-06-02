Сбежавшая из дома асбестовская лицеистка сама вернулась в социальный центр

Объявленная накануне в розыск 16-летняя девушка из Асбеста, узнав, что ее ищут, вернулась сама – но не домой, а в Центр социальной реабилитации несовершеннолетних Асбеста. По предварительным данным, ничего дурного с ней за время отсутствия не случилось.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, еще 20 мая девушка ушла из дома, где жила со своим опекуном – дедушкой. С просьбой найти ее в подразделение по делам несовершеннолетних полиции Асбеста обратились сотрудники органов соцзащиты, так как дед отказался от воспитания внучки. Как выяснилось, беглянка находилась в Асбесте у своих знакомых. Увидев информацию о своем розыске, она вернулась в приют.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины ухода внучки от дедушки. Следует отметить, что до этого опекуном девушки была ее тетя. Однако оба они отказались от ответственности за юную родственницу, так как не смогли найти с подростком общий язык, девочка не слушалась, часто не ночевала дома.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 02.06.17

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