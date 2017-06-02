Из квартиры, где нашли мертвого младенца, полицейские увезли троих детей

В Екатеринбурге инспекция по делам несовершеннолетних забрала троих детей из квартиры общежития на улице Кировградской, 25, где накануне нашли мертвого младенца.

Как передает корреспондент NDNews.ru, полиция и следственный комитет продолжают проверку по факту происшествия. Опрошены местные жители, медицинские работники и проведен осмотр места инцидента, сообщают в СКР. 38-летняя роженица рассказала, что у нее произошел выкидыш. По предварительным данным, следов криминальной смерти на теле ребенка нет. «Женщина была доставлена в одну из городских больниц для оказания ей необходимой медпомощи», – говорят в ведомстве.

На время нахождения женщины в больнице трое ее несовершеннолетних детей отправлены в учреждение социального профиля. При этом сотрудники ПДН, зайдя в квартиру, обнаружили в принципе неприемлемые условия для содержания детей. «Глава семейства уточнил, что с ними жили трое детей, но есть еще двое совершеннолетних, которые живут отдельно. Маленькие дети были доставлены в приют, дальнейшую их судьбу решат органы опеки. Ранее семья на учете не состояла», – отмечают в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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