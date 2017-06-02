Топ-менеджеры «Яндекса» попрощались с Украиной

Топ-менеджеры поисковика «Яндекс» опубликовали своего рода прощание с Украиной – которая ввела санкции против российской компании и запретила ей вести деятельности на территории страны.

В своем посте в социальной сети Facebook Сергей Герштейн, заместитель руководителя подразделения массовых продаж в компании, курировавший украинское направление, оставил своего рода прощальное послание – приводим его полностью.

«Коммерческие задачи украинского Яндекса стали моими в 2013г. Ещё до того, как МАУ запустила очень удобные рейсы из Екатеринбурга в разные точки Европы со стыковкой в Киеве. До того, как эти рейсы отменили. До того, как суровая девушка-пограничник в Москве строго спросила меня: «С какой целью вы летите в Киев»? И до того, как молодой солдат с автоматом на паспортном контроле в Борисполе отвёл меня на собеседование, где улыбчивый украинский пограничник провёл тест на знание продуктов Яндекса, чтобы проверить, действительно ли я тот, кем представляюсь. И, конечно же, задолго до того, как летать в украинские города стало можно только через Минск, Ригу, Хельсинки или Стамбул, но зато через границу меня уже пропускали без собеседований и вопросов, лишь посмотрев на число штампов в паспорте.

Задачи у нас были непростые, и я горжусь тем, что удалось сделать. Экономически и политически было непросто. Благодаря прекрасной украинской команде, результат прошлого стал прорывным. Мы поставили себе очень амбициозную цель на 2016г и перевыполнили её. У нас были отличные клиенты – от самых крупных, до небольших, прекрасные партнёры, с которыми мы строили долгосрочные планы, новые амбициозные цели на 2017г. Мы стали всё больше применять решения и наработки украинской команды в других странах: Беларуси, Казахстане, Турции.

К сожалению, сейчас всё закончилось. Ребята из украинского Яндекса, удачи вам и спасибо за всё! Надеюсь, нам ещё придётся поработать вместе где бы то ни было. И пусть кто-то возводит заборы, давайте будем и дальше строить мосты!» – резюмировал бизнесмен из Екатеринбурга.

Для украинских пользователей доступен только текст на украинском языке.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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