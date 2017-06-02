Против матери с Уралмаша, у которой после выкидыша забрали троих детей, возбудили дело

Против 38-летней жительницы Екатеринбурга, у которой после выкидыша полиция 1 июня забрала несовершеннолетних детей, возбудили административное дело. Об этом NDNews.ru сегодня сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По уточненным данным собеседника агентства, накануне на место ЧП выезжали сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №15. Полицейские установили, что беременная женщина, находясь в квартире общежития на улице Кировградской, 25, почувствовала себя плохо, вызвала неотложку, а сама отправилась в туалетную комнату. «По предварительным данным, там у нее произошел выкидыш. Дама по имени Алевтина 1979 года рождения смыла плод в унитаз. Это был пятый по счету ее ребенок. Сейчас у нее четыре дочери: Настя (2002 г.р.), Снежана (2006 г.р.), Олеся (2008 г.р.) и Лиза 2014 года рождения. Женщина живет в общежитии с бывшим мужем, 1970 года рождения, которого зовут Роман. В органах внутренних дел семья на учете не состояла. Соседка отозвалась об Алевтине положительно. Роженицу вчера доставили в ГКБ №14, врачи оказали ей необходимую помощь, после чего отпустили домой», – отметил Валерий Горелых.

Сейчас женщина находится со старшей дочерью. Олесю и Снежану полиция доставила в детский центр помощи семье, а самую маленькую девочку, Лизу, – в больницу. Между тем, полиция против матери возбудила административное делопроизводство по пункту 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей»). «В жилище женщины сыщики обнаружили беспорядок и практически пустой холодильник. В настоящее время сотрудники полиции и СК по данному факту проводят проверку, по ее итогам будет принято соответствующее решение», – заключил официальный представитель областного полицейского главка.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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