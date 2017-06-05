Свердловчанину ампутировали обе ноги после падения на него дерева во время урагана

Следователи Верхней Салды начали проверку обстоятельств несчастного случая, связанного с субботним ураганом, пролетевшим по Свердловской области.

Как сообщили в СУ СКР, во время урагана в Верхней Салде на улице Народной Стройки на ноги 42-летнему мужчине упал тополь. Несмотря на то, что пострадавший был оперативно доставлен в больницу, обе ноги пришлось ампутировать.

По имеющимся данным, на улице растет много старых тополей. Следователи планируют дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за своевременную обрезку деревьев.

Напомним, в результате урагана были повреждены кровли на 180 частных жилых домах. В городах и поселках повалены деревья. В Нижнем Тагиле в результате непогоды погиб человек – это 33-летний екатеринбуржец Евгений Мошкин, которого придавило деревом. Еще 8 граждан получили травмы, из них четыре человека госпитализированы, в том числе один ребенок.

Верхняя Салда, Служба информации РИА «Новый день»

Верхняя Салда. Другие новости 05.06.17

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