Понедельник, 5 июня 2017, 13:12 мск

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Свердловчанину ампутировали обе ноги после падения на него дерева во время урагана

Свердловчанину ампутировали обе ноги после падения на него дерева во время урагана

Следователи Верхней Салды начали проверку обстоятельств несчастного случая, связанного с субботним ураганом, пролетевшим по Свердловской области.

Как сообщили в СУ СКР, во время урагана в Верхней Салде на улице Народной Стройки на ноги 42-летнему мужчине упал тополь. Несмотря на то, что пострадавший был оперативно доставлен в больницу, обе ноги пришлось ампутировать.

По имеющимся данным, на улице растет много старых тополей. Следователи планируют дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за своевременную обрезку деревьев.

Напомним, в результате урагана были повреждены кровли на 180 частных жилых домах. В городах и поселках повалены деревья. – это 33-летний екатеринбуржец Евгений Мошкин, которого придавило деревом. Еще 8 граждан получили травмы, из них четыре человека госпитализированы, в том числе один ребенок.

Верхняя Салда, Служба информации РИА «Новый день»

Верхняя Салда. Другие новости 05.06.17

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