Понедельник, 5 июня 2017, 16:49 мск

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Илья Захаров вновь возглавил избирком Екатеринбурга

Избирком Екатеринбурга сегодня провел первое заседание в новом составе. Члены комиссии тайным голосованием выбрали себе руководство. Впрочем, обошлось без сюрпризов. Председателем избиркома снова стал Илья Захаров, занимающий эту должность с 2007 года. Его заместителем остался Руслан Дворецкий, секретарем комиссии снова избран Вадим Антошин, передает корреспондент NDNews.ru.

Первое организационное заседание комиссии прошло в присутствии главы областного избиркома Валерия Чайникова. Также новый состав городского избиркома напутствовали первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и его заместитель Сергей Тушин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и вице-спикер городской думы Виктор Тестов.

Напомним, новый состав городского избиркома избран на пять лет. Уже в следующем году комиссии предстоит организовать большую кампанию по избранию главы Екатеринбурга и городской думы седьмого созыва.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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