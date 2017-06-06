Политологи усомнились в прочности союза Куйвашева и Тунгусова

Политолог Евгений Минченко опубликовал разбор предвыборного состояния кандидатов от власти в регионах России. Куйвашеву получил «четверку» за дружбу с Собяниным, но «тройку» за отношения с местными элитами. Под сомнение поставлена прочность союза Куйвашев-Тунгусов, а в будущем прогнозируются новые конфликты.

«Аналитический обзор хода губернаторских кампаний в России», составленный «Минченко консалтинг», будет выходить раз в месяц вплоть до сентябрьских выборов. В первом выпуске политологи «препарировали» врио губернаторов. Попал под микроскоп и временно исполняющий обязанности лидера Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению «Минченко консалтинг», решающим фактором политической выживаемости свердловского врио стала федеральная поддержка. В частности, со стороны мэра Москвы, тюменца Сергея Собянина. За отношения с ним Куйвашеву поставили твердую «четверку». В бонусы ему записали мартовский визит в Екатеринбург бизнес-омбудсмена Бориса Титова и февральский приезд куратора ЧМ-2018 Виталия Мутко. В качестве признаков хорошего отношения федерального центра к Куйвашеву политологи посчитали январскую встречу с президентом Владимиром Путиным (она состоялась 24 января, однако о назначении врио было сказано существенно позже, лишь в конце марта), с патриархом Кириллом, с главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой, а также сразу две встречи с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.

Интересно, что с местными элитами у Евгения Куйвашева дела так и не ладятся. По этому параметру он получил только «тройку». Более того, политологи прогнозируют возобновление конфликтов на уровне города и области. «В Свердловской области смены губернатора не произошло: конфликт между городом и областью удалось погасить только при активном вмешательстве АП, в настоящее время часть руководства города вошла в команду Куйвашева. Вопрос – прочным ли останется данный союз, остается открытым», – говорится в анализе.

При всем этом, по мнению представителей «Минченко консалтинг», в Свердловской области хоть и запланирована тихая кампания, полностью подконтрольная властям, ситуация «может заметно обостриться, а конкурентность оказаться выше первоначальных ожиданий». Не исключено, что это произойдет за счет выдвижения единого сильного кандидата от оппозиции, поскольку пока ни одна из парламентских партий в Свердловской области не может самостоятельно пройти муниципальный фильтр, считают политологи. По данным Евгения Минченко, переговоры о выдвижении в регионе идут. В качестве возможного единого кандидата он называет имена екатеринбургского мэра Евгения Ройзмана (планирует выдвигаться от «Яблока») и депутата ГД Александра Буркова от «Справедливой России». Также в качестве потенциальных кандидатов в «Минченко консалтинг» называют Алексея Парфенова от КПРФ, Сергея Ярутина – от «Родины», Дмитрия Сергина от «Российской партии пенсионеров за соцсправеливость». «Конкуренцию мог бы составить Вячеслав Вегнер от КПРФ, но партия выдвинула малоизвестного в регионе Парфенова. Фигура Евгения Ройзмана придаст конкуренцию выборам, если «Яблоко» преодолеет муниципальный фильтр», – говорится в анализе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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