Электроснабжение после урагана будет восстановлено к концу недели, пострадавшим выплатят компенсации

Восстановление энергоснабжения после урагана, прошедшего по Свердловской области, пока идет по графику. За два дня эти работы планируется закончить, спасатели и коммунальщики уже начали поднимать упавшие ЛЭП. Восстановление разрушенных домов отнесли на второй план, этим должны заняться сами жители при помощи местных администраций. В Нижнем Тагиле и Староуткинске пострадавшие могут рассчитывать на компенсации – правда, пока не ясно, сколько получат местные жители, но платить будут бюджеты муниципальных образований.

Сегодня на пресс-конференции врио замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов привел последние данные о ходе восстановительных работ после урагана. По состоянию на 21-00 вчерашнего дня было завершено порядка 80 % восстановительных работ, задействовано 1300 человек, включая спасателей и сотрудников коммунальных организаций. Первоначальной задачей было возобновление электроснабжения там, где были обрывы сетей, сегодня начались работы по восстановлению поваленных ЛЭП, их должны завершить за два дня. Основной фронт работ – в Нижнем Тагиле, Горнозаводском округе и Староуткинске, где оказалось больше всего разрушений. Добавим, что по данным «Облкомуннэнерго» на 12.00 часов, в Нижнем Тагиле без электроснабжения остаются 250 потребителей, еще 100 – в Староуткинске. На обеих территориях усилен бригадный состав, все аварийные работы по устранению последствий урагана будут закончены сегодня до 15.00. Завтра специалисты продолжат работу по отдельным адресным заявкам.

Между тем, по словам Лукоянова, уже начался подсчет ущерба в территориях. «Сейчас главный вопрос – восстановление работы энергоснабжения в штатном режиме, остальные вопросы – у кого забор повалило, у кого крышу снесло – это вторичные вопросы. Они будут решаться чуть позже и на уровне муниципалитета. В Староуткинске, насколько я знаю, завезли пиломатериал для 80 домов. Подсчет ущерба будет проведен до конца этой недели», – отметил врио замначальника ГУ МЧС по Свердловской области и добавил, что компенсации смогут получить пострадавшие из Нижнего Тагила и Староуткинска, где был введен режим ЧС. Компенсации должны быть выделены из муниципальных бюджетов, но после подсчета всех затрат на восстановление домов будет ставиться вопрос о выделении средств из резервного фонда бюджета области. Напомним, предварительным оценкам, потребуется не менее 100 миллионов рублей. В Староуткинске последствия урагана оказались катастрофическими, разрушены десятки домов, у части жилищ отсутствует крыша, где-то снесло фасады. В Нижнем Тагиле под рухнувшим деревом погиб мужчина, всего по области пострадало 9 человек.

Восстановление Староуткинска

Однако синоптики не считают прошедший ураган чем-то небывалым для Урала. «Жертвы бывают даже при обычной грозе, редкий год обходится без того, чтоб грозой никого не убило. Такие явления (как ураган, – прим. ред.) бывают каждый год, но они проходят более локально, в этом году была охвачена большая территория. Нужно быть готовым к такому, ничего необычного здесь нет, но явление все-таки довольно редкое», – прокомментировала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. По ее словам, в этот раз в Екатеринбурге скорость ветра достигала 23 м/с, в Нижнем Тагиле –26 м/с, но на Среднем Урале ранее регистрировалась скорость ветра до 30 м/с.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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