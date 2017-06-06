Вторник, 6 июня 2017, 15:21 мск

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В июне уральцы смогут летать в Сочи 12 раз за неделю

В июне уральцы смогут летать в Сочи 12 раз за неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о дополнительных рейсах на самые популярные летние курорты России – в Симферополь и Сочи.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, дополнительные рейсы У6-527/528 из Екатеринбурга в Симферополь будут выполняться с 10 июня по 1 октября 2017 года. А в июне из Екатеринбурга в Сочи можно будет улететь до 12 раз в неделю. Дополнительные рейсы под номером У6-523/524 будут выполняться по субботам и воскресеньям: 17, 18, 24 и 25 июня. Стоимость билетов от 8 тысяч рублей. Для полетов в Крым действует программа субсидированных авиабилетов стоимостью 3750 рублей в одну сторону. Билеты по этой цене доступны до 30 ноября 2017 года.

Отметим, что все лето «Уральские авиалинии» выполняют ежедневные рейсы на российский юг из Екатеринбурга. Посмотреть актуальное расписание и купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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