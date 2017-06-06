В июне уральцы смогут летать в Сочи 12 раз за неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о дополнительных рейсах на самые популярные летние курорты России – в Симферополь и Сочи.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, дополнительные рейсы У6-527/528 из Екатеринбурга в Симферополь будут выполняться с 10 июня по 1 октября 2017 года. А в июне из Екатеринбурга в Сочи можно будет улететь до 12 раз в неделю. Дополнительные рейсы под номером У6-523/524 будут выполняться по субботам и воскресеньям: 17, 18, 24 и 25 июня. Стоимость билетов от 8 тысяч рублей. Для полетов в Крым действует программа субсидированных авиабилетов стоимостью 3750 рублей в одну сторону. Билеты по этой цене доступны льготным категориям граждан до 30 ноября 2017 года.

Отметим, что все лето «Уральские авиалинии» выполняют ежедневные рейсы на российский юг из Екатеринбурга. Посмотреть актуальное расписание и купить билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

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