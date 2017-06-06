На пост мэра Сухого Лога претендует два кандидата – врио главы и его заместитель

В Сухом Логу подвели итоги второго этапа выборов мэра. По результатам собеседования конкурсная комиссия отобрала из шести кандидатов двух человек, которые будут представлены депутатам городской думы. Это первый замглавы администрации города Роман Валов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Сухого Лога и замглавы администрации Елена Москвина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Как пояснили NDNews.ru в аппарате гордумы Сухого Лога, сегодня в 16.00 состоится заседание мандатной комиссии, на котором будет определена дата внеочередного заседания городской думы для итогового голосования по избранию мэра.

Напомним, пост главы Сухого Лога остался вакантным после отставки Станислава Суханова, возглавившего региональный фонд капремонта. Заявки на участие в конкурсе подали шесть кандидатов.

Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

Сухой Лог. Другие новости 06.06.17

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