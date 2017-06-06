«С митингами 12 июня это никак не связано». В Екатеринбург съехались сотрудники Росгвардии со всего округа (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня собралось рекордное число сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Техника с символикой ведомства в центре города, в частности, у Театра эстрады, удивила горожан и породила разные версии по поводу скопления гвардейцев в уральской столице.

Как сообщила представитель ведомства Алла Авдеева, в городе проходят ежегодные учебно-методические занятия Росгвардии, одно из которых сегодня проводилось в центре Екатеринбурга в академии безопасности предпринимательства. По ее словам, это плановое мероприятие, которое длится несколько дней и иные ведомства в нем не задействованы.

«Ни с какими митингами 12 июня это не связано. Это плановое мероприятие. Если надо, могу текст ваш поправить, а то вы, журналисты, напишете опять фигню всякую», – официально заявила представитель Уральского округа войск Росгвардии Алла Авдеева.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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