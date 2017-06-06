Вторник, 6 июня 2017, 15:20 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

«С митингами 12 июня это никак не связано». В Екатеринбург съехались сотрудники Росгвардии со всего округа (ФОТО)

«С митингами 12 июня это никак не связано». В Екатеринбург съехались сотрудники Росгвардии со всего округа (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня собралось рекордное число сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Техника с символикой ведомства в центре города, в частности, у Театра эстрады, удивила горожан и породила разные версии по поводу скопления гвардейцев в уральской столице.

Новый День: ''С митингами 12 июня это никак не связано''

Как сообщила представитель ведомства Алла Авдеева, в городе проходят ежегодные учебно-методические занятия Росгвардии, одно из которых сегодня проводилось в центре Екатеринбурга в академии безопасности предпринимательства. По ее словам, это плановое мероприятие, которое длится несколько дней и иные ведомства в нем не задействованы.

Новый День: ''С митингами 12 июня это никак не связано''

«Ни с какими митингами 12 июня это не связано. Это плановое мероприятие. Если надо, могу текст ваш поправить, а то вы, журналисты, напишете опять фигню всякую», – официально заявила представитель Уральского округа войск Росгвардии Алла Авдеева.

Новый День: ''С митингами 12 июня это никак не связано''

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

«Сначала Тимониченко хотели похитить»: в суде допросили подельника Олега Дудко. / Тяжелобольных свердловчан продолжат развозить по соседним регионам: своих больниц не хватает. / На пост мэра Сухого Лога претендует два кандидата – врио главы и его заместитель.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Екатеринбург, все новости

Российские подростки стремительно жиреют: мальчики обгоняют девочек из-за бабушек и мам (ИНФОГРАФИКА)

Рейсы Сочи – Екатеринбург и Екатеринбург – Родос задержаны на 7 часов (СКРИНЫ)

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

«Сначала Тимониченко хотели похитить»: в суде допросили подельника Олега Дудко

Тяжелобольных свердловчан продолжат развозить по соседним регионам: своих больниц не хватает

На пост мэра Сухого Лога претендует два кандидата – врио главы и его заместитель
Все новости